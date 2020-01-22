“إيديتا” تُطلق “مولتو ساندوتش” بـ5 نكهات مختلفة

أطلقت شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” منتج “مولتو ساندوتش” بـ5 نكهات مختلفة بين الحلو والحادق، وبسعر 4 جنيهات للعبوة.

وأوضحت “إيديتا” في بيان حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن المنتج يندرج تحت علامة مولتو الرئيسية، ويأتي في إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع في سوق المخبوزات .

وتعتبر “إيديتا” إحد شركات الأغذية المدرجة بالبورصة المصرية، وأول من طرح منتجات الكرواسون المعبأة آليا في السوق المصرية بعام 1997، وبلغت الحصة السوقية لها بسوق المخبوزات 62.5% في نهاية أغسطس 2019 .

وكشفت القوائم المالية المجمعة لـ”إيديتا” عن الشهور التسعة الأولى من العام الماضي عن نمو فى الإيرادات بنسبة 9% لتسجل 2.93 مليار جنيه نتيجة تحسن الكميات المباعة بنسبة 5.5% إلى 1.98 مليون عبوة وزيادة متوسط أسعار البيع بنسبة 3.3 % لتصل إلى 1.48 جنيه للعبوة.

ونمت مبيعات التصدير إلى 239.1 مليون جنيه مستحوذة على 8.1% من إجمالى الإيرادات.

كما سجلت الشركة صافى ربح 285.2 مليون جنيه، بمعدل نمو 42.3% بفضل تحسن هامش مجمل الربح وتراجع مصروفات الفائدة بعد نجاح الشركة فى خفض تكاليف التمويل، علما بأن هامش الربح قد ارتفع بواقع 2.3 نقطة ليسجل 9.7% خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن “إيديتا” أكدت لـ”المال”، مؤخرًا أنها ستبدأ فى الإنتاج الفعلي لمصنعها بدولة المغرب بنهاية العام الجاري .

وأشارت الشركة حينها إلى أنها نجحت فى توقيع اتفاقية تمويل مع الحكومة المغربية للحصول على دعم مالى بقيمة 15 مليون درهم لتمويل المصنع ضمن برنامج الحكومة الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يذكر أن “إيديتا” توسعت فى السوق المغربية من خلال تأسيس مشروعها المشترك مع مجموعة “ديسلوج” عام 2018 بغرض توظيف المعرفة الفنية والتشغيلية التى تحظى بها “إيديتا إلى جانب شبكة التوزيع الهائلة التى تتمتع بها “ديسلوج” وقد بدأ المشروع بالفعل فى تصدير منتجات “إيديتا” للسوق المغربية مثل منتجات “فريسكا”.