«إيديتا» توقع قرضين بقيمة 251 مليون جنيه لتمويل خطة توسعات

أعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية اليوم الخميس عن توقع عقد قرضين بقيمة 251 مليون جنيه مع كلا من بنك الكويت الوطنى ، وبنك كريدى أجريكول .

وقالت ايديتا فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن القرض الأول متوسط الأجل وتم توقيعه مع بنك الكويت الوطنى –مصر بقيمة 96 مليون جنيه بأجل سبع سنوات.

أما القرض الثانى فوقعته شركة ديجما للتجارة التابعة مع بنك كريدى أجريكول مصر بقيمة 155 مليون جنيه بأجل خمس سنوات.

ويهدف القرض الأول إلى تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بمجموعة ايديتا فى مصر.

بينما يهدف قرض شركة ديجما إلى تمويل التوسعات الخاصة بشبكة التوزيع على مستوى الجمهورية، وفقا للإفصاح.

وحققت ايديتا صافي ربح قدره 362 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة بنحو 336.8 مليون جنيه خلال 2018.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 4 مليار جنيه تقريبا مقارنة بمبيعات قدرها 3.7 مليار جنيه في 2018.

ايديتا توقع عقد قرض دولى بقيمة 20 مليون دولار للتوسعات

وحصلت ايديتا فى يونيو الماضي على قرض متوسط الأجل من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار، قابل للزيادة لتمويل خطة التوسع فى مصر والمغرب ودول أخرى.

وقالت الشركة في إفصاح سابق للبورصة إن عقد القرض مدته سبع سنوات، ويتيح للشركة الحصول على 20 مليون دولار كشريحة أولى قابلة للزيادة بقيمة 10 ملايين دولار أخرى .

ويهدف القرض إلى تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالمجموعة فى مصر وخطة التوسعات بالمغرب ودول أخرى إضافة إلى إعادة تمويل جزء من الديون المالية.

وتعمل «إيديتا» فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم 9 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 145 مليون جنيه، موزع على 725 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا.

وتمتلك «إيديتا للحلويات» مصنعًا بمحافظة «بنى سويف»، على مساحة 25 ألف متر، بإجمالى 4 خطوط إنتاج.

وأطلقت ايديتا خلال العام الماضى مجموعة جديدة من منتجات الحلويات تحت علامة تجارية باسم “بون بون” بالسوق المصرية.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة فى 8 أبريل الماضي إن منتجات “البون بون” عبارة عن عصا حلوى بنكهات الفاكهة وذلك بسعر 2 جنيه للعبوة.

وأشارت إلى أن تصنعيها سيكون بمصنع e15 بمحافظة بنى سويف وذلك بعد إبرامها اتفافية شراء خط إنتاج جديد.

كما أعلنت ايديتا فى وقت سابق عن ضخ استثمارات بقيمة 25 مليون جنيه فى إنتاج «مولتو ساندوتش».

وأطلقت الشركة حديثا منتجات «مولتو ساندويتش» تحت علامة «مولتو» التجارية بسعر 4 جنيهات للعبوة بنحو 4 نكهات مختلفة بين الحادق والحلو.

