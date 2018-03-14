إيديتا توقع عقد إنشاء مصنع أغذية فى المغرب

رجب عزالدينأعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن إبرام عقد شراكة مع مجموعة ديسلوج ( DISLOG GROUP ) في المملكة المغربية، بغرض إنشاء مصنع لإنتاج الأغذية الخفيفة فى المغرب.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن شركة إيديتا بارتيسيبشن ليمتد التابعة وقعت العقد أمس الثلاثاء، بعد

رجب عزالدين

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن إبرام عقد شراكة مع مجموعة ديسلوج ( DISLOG GROUP ) في المملكة المغربية، بغرض إنشاء مصنع لإنتاج الأغذية الخفيفة فى المغرب.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن شركة إيديتا بارتيسيبشن ليمتد التابعة وقعت العقد أمس الثلاثاء، بعد إبرام الأطراف المختلفة مذكرة تفاهم فى ديسمبر 2017.

وقالت إيديتا إن هذا العقد يصب فى اتجاه الخطة التوسعية الإقليمية، ويدعم موقفها كشركة رائدة فى سوق الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا.

وتعمل مجموعة ديسلوج فى مجال توزيع السلع الاستهلاكية سريعة الدواران في المغرب.

وارتفعت أرباح إيديتا إلى 243 مليون جنيه خلال ،2017 مقابل 168 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 145.07 مليون جنيه، موزعاً على 725.36 مليون سهم، بواقع 0.20 جنيه للسهم.