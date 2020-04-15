«إيديتا» تواصل خطتها التوسعية للعام الحالى بدعم رؤية إيجابية متوسطة الأجل

تواصل شركة إيديتا للصناعات الغذائية خطتها التوسعية التى أعلنت عنها فى إطار استثمارات العام الحالي، التى ترتكز على عدة محاور أبرزها مد شبكة التوزيع لديها، وطرح منتج جديد بالسوق، معتمدة على رؤية إيجابية متوسطة الأجل للنشاط.

قالت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن «إيديتا» تواصل توسعاتها للعام الحالى 2020، معتمدة على استراتيجية إيجابية لأعمالها على المدى المتوسط، وأنها قطعت بالفعل خطوات واسعة فى الخطط المُعلن عنها سابقا.

أشارت منة لـ»المال» إلى أن إيديتا تقوم حاليا بالتشغيل التجريبى لخط إنتاج جديد لأحد منتجات الأغذية الخفيفة إلا أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بموعد طرح المنتج، الذى كان مقررا له شهر رمضان.

لفتت إلى استمرار الشركة فى خطتها لتوسيع شبكة التوزيع ، وهو الهدف الذى وقعت من أجله مؤخرًا شركة ديجما للتجارة -التابعة- عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 155 مليون جنيه مدته 5 أعوام مع بنك كريدى أجريكول.

تابعت: «ستواصل «إيديتا» توسعات الإنفاق الرأسمالي، مع استمرار أعمال الإنشاءات بمصنع الشركة بالمغرب، التى بدأت الربع الأخير من عام 2019.

أعلنت إيديتا بداية شهر إبريل الجارى توقيع عقد قرض متوسط الأجل مع بنك الكويت الوطني، بقيمة إجمالية 96 مليون جنيه مدته 7 أعوام، بغرض تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالمجموعة فى مصر.

قالت الشركة فى وقت سابق من العام الحالى إنها تتوقع بدء تشغيل مصنعها بالمغرب العام الحالي، فيما أعلنت العام الماضى إبرام شركة “إيديتا فود اندستريز موروكو” التابعة، اتفاقية دعم مالى مع الحكومة المغربية، بقيمة 15 مليون درهم .

تستهدف شركة «إيديتا» استعادة 8 إلى %10 من حصتها السوقية فى قطاع إنتاج الكيك فى 2020، من خلال طرح منتجات جديدة، وتغير نمط تغليف هذه المنتجات.

طرحت الشركة فى الربع الأول 2020 منتجات تودو ماكس، وتوينكيز زجزاج، وكيك الشوكولاتة هوهوز. وعلى صعيد المخبوزات طرحت منتجى مولتو ساندوتش ومولتو ماجنوم.

حققت إيديتا نموا فى إيرداتها العام الماضى %6.6 لتسجل 4 مليارات جنيه، كما ارتفع صافى الربح %21.5 ليسجل 409.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

يبلغ رأس مال شركة إيديتا للصناعات الغذائية 145 مليون جنيه، على 725 مليون سهم.