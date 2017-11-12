إيديتا تقفز بمبيعات التصدير 101% خلال الربع الثالث من العام

66.7 مليون جنيه أرباح 3 أشهر بنمو 47.4% مصطفى طلعت أحرزت شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية تطورات ملموسة في خطة التوسعات على الساحة الاقليمية حيث ارتفعت مبيعات التصدير 101.1%، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بينما صعدت 91.6% مقارنة بالربع السابق،…

66.7 مليون جنيه أرباح 3 أشهر بنمو 47.4%



مصطفى طلعت

أحرزت شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية تطورات ملموسة في خطة التوسعات على الساحة الاقليمية حيث ارتفعت مبيعات التصدير 101.1%، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بينما صعدت 91.6% مقارنة بالربع السابق، وذلك وفقا للقوائم المالية الأخيرة للشركة عن الربع الثالث من 2017.

وتمكنت الشركة من زيادة الحصة السوقية بجميع القطاعات التشغيلية خلال أول 8 أشهر من 2017، حيث بلغت حصتها السوقية 57.2% في قطاع الكيك و45.9 % في المقرمشات، و10.6% في قطاع الويفر، بينما حافظت على صدارتها في سوقي الحلويات والكرواسون بحصة 17.8% و60.4% على التوالي.

وتشكف الفوائم المالية إرتفاع مجمل الربح بمعدل 18% خلال الربع الثالث ليسجل 238.1 مليون جنيه، وذلك بدعم تطبيق تدابير خفض المصروفات من أجل اجتواء زيادة تكلفة المبيعات، وخلال أول 9 اشهر بلغ مجمل الربح 644.5 مليون جنيه بزيادة سنوية 5.7%، فيما بلغ هامش الربح الاجمالي 30.9% خلال نفس الفترة.

وعلى هذه الخلفية، نجحت “إيديتا” في تنمية صافي الربح بمعدل 47.4% ليبلغ 66.7 مليون جنيه، بنهاية الربع الثالث، وخلال أول 9 أشهر بلغ صافي الربح 105.4 مليون جنيه، مقابل 119.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.