«إيديتا» تقفز بأرباحها إلى 102.5 مليون جنيه فى ثلاثة أشهر

إيديتا تفصح عن نتائج أعمال الربع الأول وتعلق عليها

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ارتفاع صافى أرباحها إلى 102.5 مليون جنيه، خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 83 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المجمعة ارتفاع مبيعات إيديتا إلى 1.1 مليار جنيه، خلال الربع المذكور، مقارنة بمبيعات بلغت 964 مليون جنيه، خلال الربع المقارن من عام 2020.

وارتفعت تكلفة المبيعات بشكل طفيف إلى 763.4 مليون جنيه، خلال الفترة، مقارنة بتكلفة بلغت 623.9 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الأرباح إلى 0.14 جنيه، بنهاية مارس الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.12 جنيه، خلال الفترة المقارنة.

إيديتا : زيادة الطلب وتعافي السوق أسباب قفزة الأرباح

منتجات شركة إيديتا للصناعات الغذائية

وعزَت الشركة أسباب نمو نتائجها إلى حالة التعافي الملحوظة بالسوق منذ نهاية العام الماضي، بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقالت إيديتا إن معدلات الاستهلاك والطلب على منتجاتها ارتفع بنسبة 4.7%، خلال الربع الأول، كما ارتفعت متوسطات أسعار البيع خلال الفترة نفسها بنسبة 15.6%.

ووافقت عمومية الشركة، فى 31 مارس الماضى، على توزيع أرباح على المساهيمن بقيمة 150 مليون جنيه عن عام 2020 تُصرَف فى شكل كوبون نقدي، بواقع 0.207 جنيه للسهم.

كما وافقت العمومية على توزيع أرباح على العامين بقيمة 30.6 مليون جنيه، وإخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

واعتمدت الشركة التبرعات التى تمّت فى عام 2020 بقيمة 2.6 مليون جنيه، ورخصت فى أخرى بحد أقصى 10 ملايين جنيه خلال 2021

وأظهرت نتائج الأعمال السنوية تراجع صافى أرباح الشركة إلى 347.7 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بصافى أرباح قدرها 410.2 جنيه خلال عام 2019.

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 4.02 مليار جنيه خلال العام، وهو مستوى مبيعات العام المالى السابق 2019، وفقًا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة فى 25 فبراير الماضى.

وارتفعت تكلفة المبيعات بشكل طفيف إلى 2.6 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه خلال عام 2019.

إضافة خط إنتاج جديد بمصنع أكتوبر بتكلفة 106 ملايين جنيه

ايديتا

وتعمل إيديتا فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم أكثر من عشر علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

وأفصحت الشركة، فى 7 فبراير الماضى، عن إضافة خط إنتاج جديد بقطاع الويفر بتكلفة استثمارية قدرها 106 ملايين جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 6400 طن سنويًّا.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذا الخط سيضاعف قدرتها على إنتاج الويفر (أحد أنواع البسكويت) ويعزز مكانتها بالأسواق مقارنة مع عام 2020.

ويعدّ هذا الخط أحدث إضافة بمصنع “E08 إيديتا” بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر تشغيله فى إنتاج الويفر المغطى (فريسكا بلوك).

بنك الكويت الوطني يمنح الشركة قرضًا بقيمة 90 مليون جنيه

فرع لبنك الكويت الوطنى

واتجهت الشركة للتوسع فى السوق المحلية وبعض الأسواق المجاورة مثل المغرب خلال الفترة الماضية، وحصلت على قروض متنوعة محلية ودولية لنفس الغرض.

وأفصحت الشركة، فى 28 مارس الماضى، عن توقيع عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 90 مليون جنيه مع بنك الكويت الوطنى– مصر.

وقالت، فى بيان، للبورصة آنذاك، إن هذا القرض مُدّته سبع سنوات، وسيتم استخدامه فى تمويل النفقات الرأسمالية للشركة فى مصر.

ونوهت الشركة بأن هذا القرض يندرج فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري لدعم الشركات بأسعار مخفّضة للفائدة.

ووقّعت الشركة، فى 20 سبتمبر الماضى، اتفاق قرض جديد متوسط الأجل بقيمة 105 ملايين جنيه مع البنك العربى الأفريقى الدولى.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذا القرض يندرج ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعات.

وتبلغ مدة القرض سبع سنوات، كما تصل نسبة الفائدة عليه إلى 8%، ويستخدم فى تمويل شراء وتركيب خط إنتاج جديد، وفقًا للشركة.

كما وقّعت، فى أبريل الماضى، عقد قرضين بقيمة 251 مليون جنيه مع كل من بنك الكويت الوطنى، وبنك كريدى أجريكول.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة مؤرخ بـ2 أبريل، إن القرض الأول متوسط الأجل، وتم توقيعه مع بنك الكويت الوطنى- مصر بقيمة 96 مليون جنيه بأجَل سبع سنوات.

أما القرض الثانى فقد وقّعته شركة ديجما للتجارة التابعة مع بنك كريدى أجريكول مصر بقيمة 155 مليون جنيه بأجَل خمس سنوات.

ويهدف القرض الأول إلى تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالمجموعة فى مصر.بينما قرض شركة ديجما بغرض تمويل التوسعات الخاصة بشبكة التوزيع على مستوى الجمهورية، وفقًا للإفصاح.

إيديتا تتوسع فى المغرب بدعم حكومي 15 مليون درهم

فى السياق نفسه حصلت “إيديتا”، فى يونيو الماضى، على قرض فى المغرب بقيمة 80 مليون درهم مغربى لشراء مستلزمات إنتاج مصنع جديد.

وقالت الشركة، فى 29 يونيو الماضى، إن هذا القرض حصلت عليه شركة “فود موروكو” من البنك العربى بالمغرب بفترة سدات سبع سنوات.

ومن المقرر استخدام هذا القرض فى شراء مستلزمات إنتاج مصنع جديد يجرى إنشاؤه فى المغرب منذ عام تقريبًا، ويتوقع تشغيله خلال العام الحالي.

وأبرمت شركة ايديتا فود موروكو”، فى أكتوبر 2019، اتفاقية دعم مالى مع الحكومة المغربية تحصل بموجبها على 15 مليون درهم مغربى.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة 20 أكتوبر2019، إن هذا المشروع يأتي فى إطار الشراكة مع شركة “ديسلوج فوود إي إيه” للتوسع فى الأسواق الإقليمية.

وحصلت إيديتا، فى يونيو 2019، على قرض متوسط الأجل من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار، قابل للزيادة لتمويل خطة التوسع فى مصر والمغرب ودول أخرى.

وقالت الشركة، في إفصاح سابق، للبورصة، إن عقد القرض مُدّته سبع سنوات، ويتيح للشركة الحصول على 20 مليون دولار كشريحة أولى، قابلة للزيادة بقيمة 10 ملايين دولار أخرى.