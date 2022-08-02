«إيديتا» تقر خطة لشراء 36.1 مليون سهم خزينة لدعم سعره في السوق

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن خطة لشراء 36.1 مليون سهم خزينة (تمثل 5%) فى البورصة المصرية بغرض دعم سعر الورقة المالية المتداولة فى السوق.

وقالت إيديتا، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الثلاثاء، إن عمليات شراء أسهم الخزينة ستجري خلال فترة شهر تبدأ من جلسة 3 أغسطس، وتنتهى 3 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقوم شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية بدور سمسار الشراء، على أن تجرى العمليات من خلال السوق المفتوحة بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول محل التنفيذ.

ونوهت الشركة بأن تمويل عمليات شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية، متوقعة أثرًا إيجابيًّا على السهم خلال الفترة المقبلة، وفقًا للإفصاح.

إيديتا تلحق بعشرات الشركات المستخدمة لرخصة أسهم الخزينة

ولجأت عشرات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا، فى إطار التسهيلات التي قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

ومن أبرز هذه الشركات: جى بى أوتو ،،بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، ابن سينا فارما، أوراسكوم للتنمية مصر، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا؛ وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 1.55 مليار جنيه في الربع الأول

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وتعمل إيديتا في إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم أكثر من 10 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع مبيعاتها 1.55 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس 2022، بنسبة نمو 33.7% عن الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت نتائج إيديتا، المرسلة للبورصة المصرية (16 مايو الماضى)، ارتفاع صافى الربح إلى 162.4 مليون جنيه بنهاية مارس، بنسبة نمو 57% عن الفترة المقارنة من 2021.

وقالت الشركة إن ارتفاع الإيرادات، خلال الربع الأول، استطاع أن يعوِّض خسائرها من فروق العملة (27.5 مليون جنيه) الناتجة عن قيام البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى مارس 2021.

وارتفعت مبيعات التصدير للخارج إلى 78 مليون جنيه خلال الربع الأول، بنسبة نمو 75.4% عن الفترة المقارنة من العام المالى السابق 2021 (أسهمت بنسبة 5% من إجمالي الإيرادات مقابل 3.8% عن الفترة المقارنة).

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع مبيعات الشركة بشكل قياسي إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 4 مليارات جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو 30.7% تقريبًا.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.73 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.48 جنيه خلال العام السابق 2020.

واقترح مجلس الإدارة، فى وقت سابق، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه، بدأ صرفها اعتبارًا من 27 أبريل الماضى.

