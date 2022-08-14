«إيديتا» تعلن تشغيل ثامن خط إنتاج للمخبوزات بتكلفة استثمارية 135 مليون جنيه

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، اليوم الأحد، بدء تشغيل خط الإنتاج الثامن للمخبوزات بمصنع E07 بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية قدرها 135 مليون جنيه تقريبا.

وقالت إيديتا فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن هذا الخط سيساهم فى زيادة الطاقة الانتاجية فى قطاع المخبوزات بنسبة 20% تعادل 11 ألف طن سنويا .

ونوهت الشركة إلى أن هذا الخط يعد الثامن فى قطاع المخبوزات بمصانعها متوقعة أن يمكنها من تلبية الطلب المتزايد على منتجات علامة “مولتو” الشهيرة فى السوق المحلية.

وأعلنت الشركة فى فبراير 2021 عن إضافة خط إنتاج خط إنتاج جديد بقطاع الويفر بتكلفة استثمارية قدرها 106 ملايين جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 6400 طن سنويا.

إيديتا تمتلك 32 خط إنتاج بخمسة مصانع فى السادس والعاشر وبنى سويف

منتجات شركة إيديتا للصناعات الغذائية

وتقوم «إيديتا» بتشغيل 32 خط إنتاج مختلف من خلال 5 مصانع رئيسية حيث يقع ثلاث مصانع منهم بمدينة السادس من أكتوبر، ومصنع بمدينة العاشر من رمضان، وآخر في المنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة.

وتعمل إيديتا فى مجال إنتاج الأغذية الخفيفة،وتستحوذ على حصص سوقية رائدة في خمسة قطاعات غذائية خفيفة، بما في ذلك الكيك والكرواسون والرقائق المخبوزة (المصنعة من الدقيق) وبسكويت الويفر، وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل.

كما تحتل مكانة رائدة بسوق الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في مصر وبلدان الشرق الأوسط، حيث تقوم بتشغيل ما يقرب من 6000 موظف وتربو باقة منتجات الشركة على 157 بيعية مختلفة.

وتضم محفظة منتجات الشركة عددًا من العلامات المحلية والعالمية الرائجة مثل «مولتو» و«تودو» و«بيك رولز» و«بيك ستيكس» و«فريسكا» و«ميميكس» و«توينكيز» و«هوهوز» و«تايجر تيل”

كما تعد الشركة الموزع الوحيد بالمنطقة لعدة منتجات غذائية مستوردة من المُحليات وزيوت الزيتون والمكرونة. تحظى جميع منتجات شركة «إيديتا» بمكانة سوقية رائدة في مصر و17 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واتجهت الشركة للتوسع بعض الأسواق المجاورة مثل المغرب ، وحصلت على قروض متنوعة محلية ودولية لنفس الغرض خلال السنوات الماضية.

إيديتا بدأت الإنتاج بمصنع المغرب منذ ديسمبر باستثمارات 200 مليون جنيه

هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية

وأعلنت إيديتا فى 5 ديسمبر الماضى عن بدء عمليات الإنتاج بمصنعها الجديد فى دولة المغرب العربية الشقيقة باستثمارات بلغت 200 مليون جنيه حتى تاريخه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن هذا المصنع يعد أول استثمار خارجى لها خارج السوق المحلية المصرية.

ويقع المصنع الجديد بالقرب من مدينة الدار البيضاء فى المغرب، ويتكون من 3 خطوط إنتاج، يعمل أحدها الآن فى قطاع الكيك بإجمالى طاقة مخططة تصل إلى 2.7 ألف طن سنويا.

وبدأ المصنع فى إنتاج أشهر العلامات التجارية للمجموعة المصرية ” هوهوز “ باعتباره منتجا مختلفا فى سوق الكيك المغربى الذى تتوافر فيه المنتجات المشابهة فى صورة طبقات غير مغطاة.

ونجحت الشركة الجديدة فى ترويج المنتج لدى 7 آلاف متجر فى السوق المغربية فى أول أسبوعين من إنتاجه وترويجه، وفقا للإفصاح.

وتستحوذ الشركة المصرية على 76% من أسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية- المغرب (المالكة للمصنع)، بينما تستحوذ مجموعة “ديسلوج” الرائدة خدمات بيع وتوزيع السلع الاستهلاكية بالسوق المغربية على 20%.

وتقول إيديتا إن هذا المصنع سيعد علامة فارقة فى استراتيجيات التوسعات الإقليمية التى تتبانها الشركة خلال السنوات القادمة.

مدير علاقات المستثمرين : نخطط لضخ استثمارات جديدة بالمغرب بقيمة 319 مليون جنيه

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وتخطط إيديتا خلال الفترة القادمة لضخ استثمارات جديدة فى المغرب بقيمة 170 مليون درهم مغربى – تعادل 319 مليون جنيه- لتنفيذ المرحلة الثانية من توسعات هذا المصنع.

وقالت منة الله شمس الدين، مديرة علاقات المستثمرين بالشركة فى تصريحات للمال (نشرت 5 أبريل الماضى) إن هذه التوسعات ستقام على مساحة 12 ألف متر، خلال الثلاث سنوات المقبلة بدءًا من 2023.

وأوضحت «شمس الدين» أن «إيديتا» تُخطط لإضافة خط إنتاج جديد بمصنعها التابع بدولة المغرب النصف الثانى من 2022، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية بمصنع المغرب تستوعب 3 خطوط إنتاج.

وتابعت أن المصنع حاليًا يعمل بخط إنتاج واحد، وستتم إضافة آخر خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، موضحة أنه سيتم نقله من مصانع الشركة فى مصر .

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ،ارتفاع مبيعات إيديتا بشكل قياسي إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021 مقارنة بمبيعات بلغت 4 مليارات جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 30.7% تقريبا.

وكشفت مؤشرات مالية للشركة معلنة في 3 مارس الجارى،ارتفاع مجمل الربح إلى 1.66 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بمجمل ربح قدره 1.3 مليار جنيه خلال العام السابق.

بينما كشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة في وقت لاحق ارتفاع صافي الربح 528.8 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بصافي أرباح 347 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.73 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.48 جنيه خلال العام السابق 2020.