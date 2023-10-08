«إيديتا» تعلن بدء أنشطتها بقطاع الأغذية المجمدة بإطلاق تشكيلة منتجات «مولتو فورني»

أعلنت شركة «إيديتا للصناعات الغذائية»، اليوم الأحد، عن بدء أنشطة شركتها التابعة الجديدة «إيديتا للأغذية المجمدة» وإطلاق «مولتو فورني»، أولى تشكيلة منتجاتها بقطاع المخبوزات المجمدة.

وأطلقت إيديتا تشكيلة منتجات «مولتو فورني» الجديدة تحت علامة «مولتو»، بهدف الاستفادة من مكانتها القوية باعتبارها العلامة المفضلة بين المستهلكين، فضلاً عن توظيف الابتكار والخبرة الفنية التي تتميز بها.

ويعتزم قطاع الأغذية المجمدة إطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات «الجاهزة للإعداد في المنزل»، مستوحاه من تشكيلة منتجات إيديتا الخفيفة الرائدة في السوق، بهدف تزويد العملاء بطرق ابتكارية لتذوق المخبوزات الطازجة في المنزل.

يأتي دخول إيديتا لقطاع المخبوزات المجمدة وإطلاق منتجها الجديد «مولتو فورني» عقب عملية الاستحواذ التي نجحت في إتمامها مؤخرًا، والتي أثمرت عن امتلاك إيديتا جميع أصول الشركة الجديدة بما يشمل خطي الإنتاج والمعدات والأراضي التابعة.

وقد نجحت إيديتا في سرعة دمج الأصول الجديدة والارتقاء بكفاءتها وفق معايير الجودة والتشغيل التي تتبناها. وقد تضمن ذلك تطوير خطوط الإنتاج وتعزيز قدرات شبكة التوزيع الخاصة بها لتلبية متطلبات بيع وتوزيع المنتجات المجمدة.

بدأت أولى أنشطة قطاع الأغذية المجمدة بتقديم تشكيلة منتجات «مولتو فورني» وهي مخبوزات مجمدة تشمل فئتين رئيسيتين: منتجات الكرواسون المجمدة، ومنتجات عجينة الرقائق المجمدة.

ويتضمن الإطلاق الأول 8 منتجات متنوعة، يشمل منتجات عجينة الكرواسون المجمدة بحجمين مختلفين (6 قطع –12 قطعة)، ومنتجات عجينة الرقائق المجمدة الجاهزة للخبز بحجمين مختلفين (6 قطع –12 قطعة) بثلاث نكهات: الجبنة البيضاء، والجبنة البيضاء بالزيتون، والجبنة الرومي.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة «إيديتا للصناعات الغذائية» أن دخول قطاع الأغذية المجمدة يأتي في إطار استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة الهادفة إلى دخول قطاعات جديدة وتنويع مصادر الإيرادات.

وأشاد برزي بإطلاق منتج «مولتو فورني» بعد أربعة أشهر فقط من الاستحواذ الكامل على شركة فانسي فودز، معربًا عن تطلعه إلى ترسيخ مكانة إيديتا في سوق المخبوزات المجمدة والانطلاق إلى مرحلة جديدة من النمو.