إيديتا تعتزم إطلاق منتجات جديدة

كشف هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة “إيديتا” للصناعات الغذائية، أن الشركة تتطلع خلال الفترة المقبلة إلي تنمية حجم المبيعات ودعم هامش الربح وزيادة معدلات الطاقة الإنتاجية، إضافة إلي تنمية الحصة السوقية، بإطلاق منتجات جديدة من خلال إضافة خطوط إنتاج.

وأضاف في بيان حصلت “المال” على نسخه منه، أن المنتجات الجديدة ستكون بفئات سعرية مختلفه من أجل تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المستهلكين خارج المدن والحافظات الكبرى.

وكانت “إيديتا” أعلنت لـ “المال” مؤخرًا عن بدء العملية الإنتاجية بمصنع الشركة الجديد “E08” بمدينة 6 أكتوبر من خلال تشغيل خط لإنتاج “الويفر”، وكشفت عن اعتزامها إضافة خط جديد لإنتاج “الكيك” بالمصنع بحيث يبدأ النشاط الإنتاجي بداية الشهر المقبل.

وتراجع صافي الربح النهائي لشركة “إيديتا” للصناعات الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 54.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 87 مليون بالفترة المقارنة من العام الماضي، فيما ارتفعت إيرادات الشركة لتبلغ 1.3 مليار جنيه، مقارنة بمليار جنيه خلال الفترة نفسها .

وقال “برزي” إنه رغم تراجع صافي الربح النهائي للشركة، فإنها تمكنت من زيادة إيراداتها، خاصة على أساس ربع سنوي بصورة جيدة، لاسيما فى ظل كم التحديات التى واجت الشركة في تلك الفترة .

وقد ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني لتبلغ 611.6 مليون جنيه، مقابل 550 مليونا خلال الفترة المماثلة من 2016، في حين تراجع صافي الربح النهائي ليصل 7 ملايين جنيه مقارنة بـ 48 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي خلال الفترة المذكورة، تعكس قدرة الشركة على مواجهة التحديات غير المسبوقة التى تخيم على المشهد الاقتصادي في مصر .

وتابع : أن الشركة نجحت في تنمية الإيرادات وتعزيز الأداء المالي بصورة عامة، رغم تأثر السوق بمستويات التضخم غير المسبوقة في ظل اتجاه الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، و من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة و “تعويم الجنيه” في 3 نوفمبر المنقضي، إلي جانب مخصصات دعم الطاقة بصورة تدريجية .

وأوضح أن التطبيق المبكر لإستراتيجية زيادة الأسعار ساهم في دعم المكانة السوقية للشركة، إذ نجحت الشركة في إنعاش وتنمية الطلب على باقة المنتجات رغم التباطؤ الموسي خلال الربع الثاني من العام الجاري، نظرًا لتزامنه مع شهر رمضان .

ونجحت “إيديتا” في تنمية حصتها السوقية وفقًا لبيانات صادرة خلال شهر أبريل الماضي، وارتفعت الحصة السوقية في قطاع الكيك لتبلغ 57,2% مقارنة بـ 56,9% خلال أبريل 2016، كما ارتفعت الحصة السوقية في قطاع المقرمشات لتصل 47.8% مقابل 37% خلال أبريل 2016 .

كما ارتفعت حصة “الويفر” لتصل 9.2% مقابل 7.8%، كما حافظت الشركة على صدارتها في قطاع الحلويات بحصة سوقية 17.6% مقابل 11.2%، من ناحية أخرى تراجعت حصة الشركة في قطاع الكرواسون لـ 60.4% مقابل 71.6%.

وأظهرت القوائم المالية للشركة، ارتفاع تكلفة المبيعات خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتسجل 841 مليون جنيه، مقارنة بـ 655 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، كما ارتفعت على أساس سنوي لتصل 421 مليون جنيه، مقارنة بـ 345.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة .

كما ارتفعت مصروفات البيع والتسويق لتصل 219 مليون جنيه، مقارنة بـ 158 مليون جنيه، وعلى أساس ربع سنوي بلغت 114.9 مليون جنيه مقارنة بـ 85 مليون جنيه، كما ارتفعت المصروفات البيع والتسويق لتصل 98.6 مليون جنيه مقارنة بـ 85 مليون جنيه، وعلى أساس ربع سنوى بلغت 52 مليون جنيه مقارنة بـ 44 مليون جنيه خلال نفس الفترة .

وتعمل “إيديتا” في مجال الأغذية المعلبة، بما في ذلك المخبوزات المغلفة والحلويات والمقرمشات، بجانب إنتاج وتعبئة المكرونة وزيت الزيتون، وتضم محفظة “إيديتا” عددًا من العلامات المحلية والعالمية الرائدة مثل “مولتو” و”تودو” و”بيك رولز” و”بيك ستيكس” و”فريسكا” و”توينكز” و”هوهوز” و”تايجر تيل” .