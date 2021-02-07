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إيديتا تضيف خط إنتاج جديد بمصنع أكتوبر بتكلفة 106 ملايين جنيه

إيديتا تفصح عن تفاصيل إضافة خط إنتاج جديد بمصنع أكتوبر
رجب عزالدين 5:54 م, الأحد, 7 فبراير 21 5:54 م, الأحد, 7 فبراير 21

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أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية ،عن إضافة خط إنتاج جديد بقطاع الويفر بتكلفة استثمارية قدرها 106 ملايين جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 6400 طن سنويا.

وقالت إيديتا فى إفصاح للبورصة المصرية الأحد، إن هذا الخط سيضاعف من قدرتها على إنتاج الويفر(أحد أنواع البسكويت) ويعزز مكانتها فى الأسواق مقارنة بعام 2020.

ويعد هذا الخط أحدث إضافة بمصنع E08 إيديتا بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر تشغيله فى إنتاج الويفر المغطى (فريسكا بلوك).

وتعمل إيديتا فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم أكثر من عشر علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، ومازالت نتائج أعمال 2020 فى مرحلة التجميع والإعداد ولم تعلن بعد.

إيديتا تحصل على قروض بقيمة 356 مليون جنيه للتوسع المحلي

بنك-كريدي-اجريجول
بنك كريدى أجريكول

واتجهت إيديتا للتوسع فى السوق المحلية وبعض الأسواق المجاورة مثل المغرب خلال الفترة الماضية، وحصلت على قروض متنوعة محلية ودولية لنفس الغرض.

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فى هذا السياق وقّعت الشركة، فى 20 سبتمبر الماضى، اتفاق قرض جديد متوسط الأجل بقيمة 105 ملايين جنيه مع البنك العربى الأفريقى الدولى.

وقالت إيديتا، فى إفصاح، للبورصة المصرية، الأحد، إن هذا القرض يندرج ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعات.

وتبلغ مدة القرض سبع سنوات، كما تصل نسبة الفائدة عليه إلى 8%، ويستخدم فى تمويل شراء وتركيب خط إنتاج جديد، وفقًا للشركة.

كما وقّعت، فى أبريل الماضى، عقد قرضين بقيمة 251 مليون جنيه مع كل من بنك الكويت الوطنى، وبنك كريدى أجريكول.

وقالت إيديتا، فى إفصاح للبورصة مؤرخ بـ 2 أبريل، إن القرض الأول متوسط الأجل، وتم توقيعه مع بنك الكويت الوطنى- مصر بقيمة 96 مليون جنيه بأجَل سبع سنوات.

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أما القرض الثانى فوقّعته شركة ديجما للتجارة التابعة مع بنك كريدى أجريكول مصر بقيمة 155 مليون جنيه بأجَل خمس سنوات.

ويهدف القرض الأول إلى تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بمجموعة إيديتا فى مصر.

 بينما قرض شركة ديجما بغرض تمويل التوسعات الخاصة بشبكة التوزيع على مستوى الجمهورية، وفقًا للإفصاح.

شركة تابعة تتوسع في المغرب وتحصل على قرض بـ 80 مليون درهم

شعار شركة إيديتا للصناعات الغذائية
ايديتا

فى السياق نفسه حصلت إيديتا، فى يونيو الماضى، على قرض فى المغرب بقيمة 80 مليون درهم مغربى لشراء مستلزمات إنتاج مصنع جديد.

وقالت الشركة، فى 29 يونيو الماضى، إن هذا القرض حصلت عليه شركة “فود موروكو” من البنك العربى بالمغرب بفترة سدات سبع سنوات.

ومن المقرر استخدام هذا القرض فى شراء مستلزمات إنتاج مصنع جديد يجرى إنشاؤه فى المغرب منذ عام تقريبًا، ويتوقع تشغيله خلال العام الحالي.

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وأبرمت شركة إايديتا فود موروكو”، فى أكتوبر 2019 ، اتفاقية دعم مالى مع الحكومة المغربية تحصل بموجبها على 15 مليون درهم مغربى.

وقالت إيديتا فى إفصاح، للبورصة 20 أكتوبر2019، إن هذا المشروع يأتي فى إطار الشراكة مع شركة “ديسلوج فوود إي إيه” للتوسع فى الأسواق الإقليمية.

ووقّعت إيديتا موروكو عقد إيجار طويل الأجل لقطعة أرض بمساحة 13 ألف متر مربع فى المغرب، وكان من المقرر بدء تشغيل المصنع خلال عام 2020.

وحصلت إيديتا، فى يونيو 2019، على قرض متوسط الأجل من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار، قابل للزيادة لتمويل خطة التوسع فى مصر والمغرب ودول أخرى.

وقالت الشركة، في إفصاح سابق للبورصة، إن عقد القرض مُدّته سبع سنوات، ويتيح للشركة الحصول على 20 مليون دولار كشريحة أولى، قابلة للزيادة بقيمة 10 ملايين دولار أخرى.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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