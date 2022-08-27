«إيديتا» تصعد 5% بتعاملات شهادات الإيداع الدولية في سوق «لندن» الأسبوع الماضي

سجلت شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” صعودًا بواقع 5%، خلال تعاملات شهادات الإيداع الدولية المتداولة ببورصة لندن، الأسبوع الماضي، ووصلت إلى 2.30 دولار.

في سياق متصل صعدت شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنسبة 3% ووصلت إلى 1.89 دولار، فيما تراجع أداء شهادة إيداع “هيرميس القابضة” بنحو 5% ووصلت إلى 1.19 دولار، واستقرت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية، هيمن الارتفاع الجماعي على جميع المؤشرات، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنحو 2% ليصل إلى 10287 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.37% إلى 2210 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.52% مسجلًا 3171 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 11 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعًا 1.62% إلى 692.8 مليار جنيه.

وتعتبر شهادات الإيداع الدولية “GDR’s” أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بالأسواق الخارجية مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك.