«إيديتا» تشتري 488 ألف سهم خزينة ضمن خطة دعم الورقة المتداولة في البورصة

أفصحت شركة إيديتا للصناعات الغذائية تنفيذ عملية شراء 488 ألف سهم خزينة في إطار خطة دعم سعر السهم المتداول في البورصة المصرية.

وقالت إيديتا للصناعات الغذائية في بيان منشور على شاشة التداول بالبورصة المصرية، إن عملية الشراء جرت بالسعر المتداول خلال جلسة الأربعاء 14 ديسمبر 2022.

وأقر مجلس إدارة الشركة فى (2 أغسطس الماضى) عن خطة لشراء 36.1 مليون سهم خزينة (تمثل 5%) فى البورصة المصرية، بغرض دعم سعر السهم المتداول فى السوق.

ومن المقرر أن تجرى العمليات من خلال السوق المفتوحة بسعر الورقة المالية خلال جلسات التداول محل التنفيذ عبر إحدى شركات السمسرة العاملة فى السوق.

إيديتا: عمليات شراء أسهم الخزينة بتمويل ذاتي من موارد الشركة

ونوهت الشركة بأن تمويل عمليات شراء أسهم الخزينة سيكون من الموارد المالية الذاتية، متوقعة أثرًا إيجابيًّا على السهم خلال الفترة المقبلة، وفقًا للإفصاح.

ولجأت عشرات الشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا، فى إطار التسهيلات التي قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.

ومن أبرز هذه الشركات: جى بى أوتو ،بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، ابن سينا فارما، أوراسكوم للتنمية مصر، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية.

وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا؛ وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 3.1 مليار جنيه في النصف الأول

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وتعمل إيديتا في إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم أكثر من 10 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضي 2022، مقارنة بمبيعات بلغت 2.31 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم إيديتا المجمعة المرسلة للبورصة المصرية (16 أغسطس)، ارتفاع صافي الربح إلى 375 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بنحو 197.7 مليون جنيه بنسبة نمو 89% تقريبا.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكلفة المبيعات إلى 2 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بتكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق 2021.

وفسرت الشركة فى بيان منفصل نمو إيراداتها وأرباحها خلال النصف الأول إلى ارتفاع مبيعات الربع الثانى منفردا بنسبة 36.7% على الرغم من الطبيعة الموسمية للربع الثانى حيث تتراجع معدلات المبيعات فى الغالب.

كما ارتفعت مبيعات التصدير للخارج إلى 101.5 مليون جنيه خلال الربع الثانى، بنسبة نمو 6.5 % عن الفترة المقارنة من العام المالي السابق 2021 (ساهمت بنسبة 6.5% من إجمالى الإيرادات مقابل 0.5% عن الفترة المقارنة).

وارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض ) من الأرباح إلى 0.52 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.27 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع مبيعات الشركة بشكل قياسي إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 4 مليارات جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو 30.7% تقريبًا.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.73 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.48 جنيه خلال العام السابق 2020.

واقترح مجلس الإدارة، فى وقت سابق، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه، بدأ صرفها اعتبارًا من 27 أبريل الماضى.

