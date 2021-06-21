«إيديتا» تشتري خطا جديدا لإنتاج المخبوزات باستثمارات 135 مليون جنيه

وقالت الشركة منذ قليل، إن الخط الجديد سيتم تشغيله فبراير من العام المقبل

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية شراء خط إنتاج جديد للمخبوزات ، بتكلفة استثمارية 135 مليون جنيه.

وقالت الشركة منذ قليل، إن الخط الجديد سيتم تشغيله فبراير من العام المقبل.

وأضافت الشركة أن الخط الجديد سيعمل علي زيادة الطاقة الإنتاجية من المخبوزات لتصل إلى 11 ألف طن سنويا.

وأكدت إيديتا أن خط الإنتاج الجديد سيمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد علي منتجات علامة ” مولتو”، مع تعزيز قدرتها بقطاع المخبوزات.

وشهدت شركة إيديتا ارتفاعا للطلب علي منتجات مولتو بشكل ملحوظ، وهو ما يعكسه تشغيل خطوط الإنتاج التابعة لقطاع المخبوزات بأقصي معدلات الطاقة التشغيلية علي مدار عام 2020.

بالإضافة إلى دعم الطلب القوي عبر إطلاق منتجات جديدة خلال العام الماضي، ومطلع العام الجاري، مثل ” مولتو ساندويتش”، و”مولتو ماجنم”.

وجاء الطلب المرتفع علي منتجات علامة مولتو، ليعمل علي تعزيز حصة الشركة بسوق المخبوزات المصري، فقد بلغت حصتها السوقية 61.5% أبريل من عام 2021، وفقا لإحصاءات السوق الصادرة عن وكالة نيلسن.

وقال المهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشركة تسعي إلي تعظيم استفادتها من الأسس القوية التي يتميز بها قطاع المخبوزات سريع النمو.

وأضاف برزي أن الشركة قامت بضخ استثمارات كبيرة في تنمية قدراتها وتشكيلة قطاع المخبوزات.

وأكد أن الشركة بدأت جني ثمار هذه الاستراتيجية في ضوء نمو إيرادات القطاع بمعدل سنوي 34٪؜، خلال الربع الأول من عام 2021، ليواصل بذلك تمثيل المساهم الأكبر في إجمالي إيرادات الشركة.

وأوضح أن الشركة تعتزم توظيف خط الإنتاج الجديد في الاستفادة من فرص النمو الجذابة، التي يطرحها قطاع المخبوزات مع مواصلة تعزيز المكانة التي تحتلها ايديتا باعتبارها أكبر شركة عاملة بهذا القطاع الواعد.

وبلغ اجمالي تمثيل فطاع المخبوزات في إيرادات شركة إيديتا نسبة 34.6% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2021، صعودا من 31.3٪؜خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تعد إيديتا الشركة الكبري في إنتاج المخبوزات المصري، فقد قامت بتقديم أول منتجات الكرواسون المعبأ آليا في مصر.

وتقوم إيديتا حاليا بتقديم أكثر من 30 منتجا ابتكاريا تحت علامتها الرئيسية مولتو ، علما بأن خط الإنتاج الجديد يمثل ثامن خط إنتاج في قطاع المخبوزات.