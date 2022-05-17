«إيديتا» تسعى للاستفادة من انتشارها بين التجار عبر إطلاق ذراع للتمويل متناهى الصغر

كشفت منة الله شمس الدين، مديرة علاقات المستثمرين بشركة إيديتا للصناعات الغذائية، انها تُخطط للبدء فى إجراءات تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر، وأوضحت أن “إيديتا” تعول على شريحة التجار التابعة فى إنجاح النشاط، خاصة أنها تمتلك شبكة توزيع تصل إلى 64 ألف نقطة بيع بمختلف أنحاء الجمهورية .

وأعلنت «إيديتا» -أمس الإثنين- عن موافقة مجلس إدراتها على تأسيس شركتين جديدتين برأسمال مبدئى 20 مليون جنيه، إحداهما متخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر، والأخرى قابضة، تباشر نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية برأسمال مصدر 5 ملايين جنيه.

ولفتت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الكيانين الجديدين سيتبعان «إيديتا» بالكامل، بواقع %100 لكل منهما، وستمول رؤوس الأموال بواقع 20 مليون جنيه ذاتيًا ضمن استثمارات الشركة للعام الحالى.

وارتفع صافى ربح «إيديتا» بنتائج أعمال الربع الأول من العام الحالى بواقع %86 مقارنة بالربع الأول من العام الماضى، وبلغت 148 مليون جنيه، فى حين زادت الإيرادات بواقع %33.7 مسجلة 1.6 مليار جنيه .

وأرجعت منة الله شمس الدين، زيادة الأرباح خلال فترة الربع الأول من العام الحالى، لعدة عوامل أولها التعافى بأحجام المبيعات، إلى جانب الزيادات السعرية التى أقرتها الشركة خلال هذه الفترة لمواجهة معدلات التضخم وزيادة تكلفة المواد الخام التى يتم تدبيرها من الأسواق الخارجية .

وقالت إن مصنع المغرب كان له مساهمة فى الإيرادات بفترة الربع الأول من العام، رغم أنه بدأ عملياته الانتاجية منذ نهاية العام الماضى 2021 .

ولفتت إلى أن متوسط الزيادة السعرية التى أقرتها “إيديتا” على كل المنتجات التى تطرحها فى السوق المحلية بلغت خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى حوالى %15.

وأضافت منة الله شمس الدين أن الشركة تتبنى سياسة مرنة فى تسعير منتجاتها التابعة بناءً على مراقبة متغيرات ووضع السوق وتحركات سعر الدولار أيضًا .

ووفقًا لنتائج الأعمال، فقد بلغ مجمل الربح بالشركة حوالى 556.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، بمعدل نمو سنوى %40، فيما بلغت الكميات المُبيعة خلال الفترة ذاتها حوالى 769.7 مليون عبوة بمعدل نمو سنوى %15.6.

وقالت «إيديتا» إن مصنعها بدولة المغرب سجل إيرادات بقيمة 20.5 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الحالى، وفيما يتعلق بالوضع التصديرى فقد ارتفعت مبيعات التصدير لتسجل 78 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، بمعدل نمو سنوى %75.4، لتسهم بنسبة %5 من إجمالى الإيرادات .