«إيديتا» تستهدف ضخ 800 مليون جنيه استثمارات خلال العام الحالي وزيادة رأسمال "فانسي فود"

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه، خلال العام الحالي.

وأشارت أيديتا للصناعات الغذائية في بيان لإدارة البورصة، إلى أنها تخطط أيضا لزيادة رأس مال شركة فانسي فودز – التي تم الاستحواذ عليها مؤخرا- بقيمة 400 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أعلنت مؤخرا عن إتمام تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة فانسي فودز للصناعات الغذائية، في صفقة قيمتها 380 مليون جنيه.

وأوضحت أيديتا، ان قيمة الاستحواذ تتضمن شراء أسهم كامل أسهم الشركة محل الاستحواذ بقيمة 99 مليون جنيه.

وأضافت إيديتا أن باقي قيمة الصفقة، سيوظف في تسوية مديونيات “فانسي فود”، بما فيها مديونيات البنوك وحساب جاري مساهمين.