«إيديتا» تستهدف تمويل التجار و«الأكشاك» بنظام «متناهى الصغر»

قال المهندس هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية إنها تترقب الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لتأسيس كيان يعمل فى التمويل متناهى الصغر بغرض دعم وتمويل عملائها على مستوى الجمهورية.

وأكد «برزى» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن شركته اتجهت إلى ذلك النشاط بهدف زيادة حجم التدفقات النقدية لشبكة تجار الشركة والتى تأثرت قوتهم الشرائية عقب زيادة التكلفة و ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح أن الخدمة الجديدة هى آلية مُكملة ستوجه إلى عملاء «إيديتا» من نقاط البيع فى جميع الأكشاك والمنافذ المختلفة لزيادة رأس المال العامل للتجار وبالتالى حجم السيولة والتعامل بشكل أكبر على منتجات الشركة.

وإلمح إلى أن شركته تعكف فى الوقت الحالى على اختيار اسم شركة التمويل متناهى الصغر المقرر إطلاقها، مشيرا إلى أن الإجراءات تستغرق بعض الوقت من التأسيس إلى الحصول على رخصة مبدئية ثم نهائية.

يذكر أن «إيديتا» للصناعات الغذائية، أعلنت فى وقت سابق، عن تأسيس شركة مساهمة مصرية للعمل بنشاط التمويل متناهى الصغر برأسمال مصدر قدره 15 مليون جنيه كحد أدنى، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وعلى صعيد استثمارات الشركة فى المغرب، قال «برزى» إن «إيديتا» استثمرت نحو 200 مليون جنيه، عبر إطلاق خط إنتاجها الثانى لإنتاج «التوينكيز» بعد نجاح إنتاج «الهوهوز» بها.

وأشار إلى أن المغرب من الأسواق العربية التى تحظى بمعدلات نمو كبيرة فى قطاع منتجات الأغذية الخفيفة، موضحا أن شركته تخطط لإدخال جميع منتجاتها للبلد العربى خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن «إيديتا» أطلقت أول منتجاتها فى السوق المغربية بإنتاج أشهر العلامات التجارية للمجموعة المصرية «هوهوز» نهاية 2021 وحقق معدلات نمو كبيرة. ودخلت الشركة المملكة بالتعاون مع الشريك الإستراتيجى لها «ديسلوج» التى تعمل فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم أكثر من 10 علامات تجارية، من بينها «مولتو» و«تودو» و«بيك رولز» و«فريسكا» و«هوهوز.