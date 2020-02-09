«إيديتا» تستثمر 25 مليون جنيه لإنتاج «مولتو ساندوتش»

قالت منة الله شمس الدين مديرة علاقات المستثمرين بشركة «إيديتا للصناعات الغذائية» إنها ضخت استثمارات بقيمة 25 مليون جنيه فى إنتاج «مولتو ساندوتش».

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن الشركة أضافت خط إنتاج واحد سيكون مخصصا لمنتجها الجديد «مولتو ساندوتش» فى مصنعها E08» القائم فى 6 أكتوبر، مشيرة إلى أن السعة الإنتاجية للخط لم تُحدد بعد.

وأعلنت «إيديتا للصناعات الغذائية» حديثًا إطلاق آخر منتجاتها «مولتو ساندويتش» تحت علامة «مولتو» التجارية بسعر 4 جنيهات للعبوة بنحو 5 نكهات مختلفة بين الحادق والحلو.

منة الله شمس: نمر بالمراحل التجريبية والسعة الإنتاجية لم تحدد بعد

وأوضحت أن الشركة حاليًا فى المراحل التجريبية للإنتاج «مولتو ساندوتش» على أن يتم طرحه فى السوق قريبًا تزامنًا مع الحملات التسويقية التى أُطلقت مؤخرًا.

ولفتت إلى أن شركتها طرحت المنتج بسعر 4 جنيهات، مستبعدة إجراء أى زيادات سعرية فى الوقت الراهن، مشيرةً إلى أن ردود فعل المستهلكين نحو منتج شركتها الجديد سيحدد خطتها لضخ استثمارات جديدة لنفس المنتج من عدمه.

صادرات الشركة تسجل 10% وتتجه إلى الأسواق العربية مؤخرًا

وقالت إن «مولتو ساندوتش» سيُخصص للسوق المحلية، موضحةً أن صادرات شركتها من إجمالى الإنتاج تترواح بين %10:8 لعدد من الأسواق الخارجية مثل غزة والعراق والضفة الغربية والأدرن ولبنان وليبيا.

وتابعت أن شركتها بدأت خلال العام الماضى تصدير «الويفر» للمملكة المغربية لاسيما فى ظل الشراكة لإنشاء مصنع، مشيرةً إلى أن شركتها بدأت فى اختراق دول الخليج لتصدير منتجاتها خاصة السعودية والإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن «إيديتا» تمكنت من الصعود بأرباحها بنسبة %42 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، وحققت أرباحًا بلغت 285.2 مليون جنيه، مقابل 200.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى، وارتفعت مبيعاتها إلى 2.9 مليار، مقابل مبيعات بلغت 2.69 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

يُذكر أن «إيديتا» ثانى شركة مدرجة فى البورصة المصرية تتوجه لإنتاج «الساندوتش»، فى ظل وجود منافسين آخرين غير مقيدين على رأسهم شركة «الفيصل» الرائدة فى مجال المخبوزات، إذ تتواجد فى السوق المحلية منذ عام 2006 وتنتج «برانش تايم» 2 قطعة بسعر 5 جنيهات بعدة طعوم، و«برانش تايم» قطعة واحدة بـ3 جنيهات، و«برانش باتيه جامبو» و«برانش كوراسون»، وأخيرًا «برانش ويتش» بـ 2 جنيه.

وفى هذا الإطار توقعت «نعيم القابضة» أن يسجل «مولتو ساندوتش» هامش ربح بحوالى %35، مشيرةً إلى أن «إيديتا» تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق منتجات الكرواسون فى مصر والتى مثلت %62.5 بنهاية أغسطس 2019، إذ تطرح منتجها منذ حوالى 10 سنوات.