إيديتا تخطط لمضاعفة صادراتها إلى 14% من الإنتاج

سمر السيد، مصطفى طلعتكشف هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن تنفيذ خطة لمضاعفة حجم صادراتها إلى 14% من إجمالى إنتاجها السنوى مقارنة بما يتراوح بين 6الى 7% حاليا.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها برزي إلى "المال" على هامش انعقاد فاعليات مؤتمر اليورومنى الذي انعقد أمس لمدة

سمر السيد، مصطفى طلعت

كشف هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن تنفيذ خطة لمضاعفة حجم صادراتها إلى 14% من إجمالى إنتاجها السنوى مقارنة بما يتراوح بين 6الى 7% حاليا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها برزي إلى “المال” على هامش انعقاد فاعليات مؤتمر اليورومنى الذي انعقد أمس لمدة يومين.

وأوضح أن الشركة تستهدف فتح أسواق جديدة فى القارة الإفريقية، وبعض الأسواق الاستراتيجية بالمنطقة العربية، مع استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى الفترة المقبلة.

وأكد أن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة فى العام المقبل.

ولم يكشف هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن تفاصيل تلك الاستثمارات، مكتفيا بالقول إنها ستكون أقل من تلك التى تم ضخها العام الماضى فى افتتاح مصنعها الجديد بمدينة السادس من أكتوبر والبالغة قيمتها 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إيديتا لم تضح استثمارات جديدة خلال هذا العام مكتفية باستيعاب الاستثمارات التى تم ضخها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الشركة تستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبة 60%، متوقعا عدم حدوث أى زيادات جديدة فى أسعار منتجات الشركة فى الفترة المقبلة.

ونبه إلى أن السيولة النقدية للشركة حاليا تكفى لتغطية استثماراتها القائمة، وبالتالى لا توجد حاجة لزيادة رأس المال.

وقال إن ارتفاع اسعار الفائدة على الاقتراض حاليا تقلل من قيمة العائد على الاستثمار وتجعله غير مجديا، مشددا على أهمية وضع حل لتكاليف الاقتراض المرتفعة.

كان برزى قد قال فى تصريحات سابقة للمال إن إنتاج الشركة السنوى يقدر بـ 2.5 مليار تمثل الصادرات منها 7%.

وأظهرت القوائم المالية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية خلال الربع الثاني من 2017، تراجع أرباحها بنسبة 85.3%، على أساس سنوي، نتيجة زيادة تكلفة المبيعات، وحققت الشركة أرباحاً بلغت 7.05 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 48.09 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.