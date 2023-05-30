«إيديتا» تخطط لزيادة رأسمال «فانسي فود» بـ400 مليون جنيه

تخطط شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية لزيادة رأسمال “فانسي فود” بقيمة 400 مليون جنيه خلال عام، لتنفيذ إستراتيجية توسعية، وذلك بعد أن استحوذت عليها في صفقة بلغت قيمتها 380 مليونا.

كانت “إيديتا” قد أعلنت الاثنين الماضي استحواذها على “فانسي فود” للمخبوزات المجمدة، في ظل الفرص القوية لهذا المجال بالسوق المحلية.

كشفت منة شمس الدين، رئيس قسم علاقات المستثمرين وشؤون الشركات في “إيديتا”، إن قيمة الصفقة تتضمن المديونيات المستحقة على “فانسي فود” بقيمة 99 مليون جنيه، وهناك مخطط لزيادة رأسمال الشركة من 200 مليون إلى 600 مليون جنيه خلال عام.

وتابعت أنه سيتم توظيف حصيلة الزيادة في تعزيز إنتاجية مصنع “فانسي فود” ليعمل بكامل طاقته، فضلا عن إضافة خطوط جديدة على المدى المتوسط.

ويضم مصنع “فانسي فود” خطي إنتاج، كما أنه مجهز بالبنية التحتية، والتكنولوجيا اللازمة لتصنيع المخبوزات المجمدة، وفضلت منة شمس الدين عدم الإفصاح عن العلامة التجارية الجديدة لمنتجاتها، نظرا لعدم الإعلان عنها بعد.

ولفتت إلى أن إدارة البحوث والتطوير بـ”إيديتا” تعمل لتطوير العمليات التشغيلية لـ”فانسي فود” وقائمة منتجاتها، في ظل فرص النمو القوية التي يتمتع بها القطاع محليا، ورغبة الشركة في تحقيق الريادة في هذا القطاع- بحسب تعبيرها.

ويذكر أن شركة “فانسى فود” أسسها المهندس علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية سابقا، بمشاركة مستثمرين آخرين، بعد تخارجهم من «ماس فود جروب»، التى استحوذت عليها «كيللوج الأمريكية» فى صفقة وصلت قيمتها إلى 400 مليون جنيه عام 2015.

وبدأت فانسى فود نشاطها فى أبريل 2019، بتصنيع المخبوزات المجمدة بجميع أنواعها، بالعلامة التجارية «موليز»، وبخلاف البيع بشكل مباشر تقوم أيضا بالتعامل أيضا عبر موقعها الإلكترونى.

وعلى صعيد عمليات “إيديتا”، أكدت منة شمس الدين أن الشركة تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية العام الحالي في مصر والمغرب، في ظل الطلب المتنامي على منتجاتها، حيث بلغت حصتها السوقية في الأولى 60%، والثانية 11%.

وحققت “إيديتا” خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا إيراداتها بنسبة 78.3% إلى 2.8 مليار جنيه، ونموا بصافي أرباحها 146.2% ليسجل 399.9 مليون جنيه، مع وصول هامش صافي الربح إلى 14.4%.