قالت منة الله شمس الدين، مديرة علاقات المستثمرين بشركة «إيديتا للصناعة الغذائية»، إنها تخُطط لضخ حوالى 170 مليون درهم مغربى – تعادل 319 مليون جنيه- كاستثمارات جديدة بالمغرب لتنفيذ المرحلة الثانية من توسعات المصنع التابع، والتى ستُقام على مساحة 12 ألف متر، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة بدءًا من 2023 .

وأضافت أن «إيديتا» أتمت أمس -الإثنين- الافتتاح الفعلى لمصنع الشركة بالمغرب باستثمارات إجمالية بلغت 203 ملايين درهم، موضحة أنه بدأ عمليات الإنتاج التجريبية منذ ديسمبر 2021.

وأوضحت «شمس الدين» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «إيديتا» تُخطط لإضافة خط إنتاج جديد بمصنعها التابع بدولة المغرب النصف الثانى من 2022، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية بمصنع المغرب تستوعب 3 خطوط إنتاج.

وتابعت أن المصنع حاليًا يعمل بخط إنتاج واحد، وستتم إضافة آخر خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، موضحة أنه سيتم نقله من مصانع الشركة فى مصر .

ولفتت «منة الله شمس» إلى أنه تم البدء بطرح منتج «هوهوز» فقط فى دولة المغرب، فيما تُخطط «إيديتا» لزيادة باقة منتجاتها هناك عقب إضافة خطوط الإنتاج الجديدة.

وقالت «منة الله شمس» إن توسعات المغرب، تُعد الخطة الأولى لتطلعات الشركة بالتوسع الخارجى، لافتةً إلى أن «إيديتا» تبحث مواصلة خطتها للتوسع الخارجى بأى من أسواق المنطقة المجاورة خلال الفترة المقبلة .

وأضافت أن مصنع المغرب يساعد «إيديتا» على زيادة حجم صادراتها، إذ من المخطط أن يتم التصدير من خلاله لبعض دول القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن صادراتها تُسجل حاليًا حوالى %6 فقط من إجمالى إنتاجها فى السوق المحلية.

وفيما يتعلق بتأثيرات ارتفاع سعر الدولار على وضع الشركة، قالت «منة الله شمس» إنه أدى الى ارتفاع التكلفة عليها، خاصة أنها تعتمد على استيراد جزء كبير من مستلزمات إنتاجها للخارج .

وأوضحت أن «إيديتا» أجرت عمليات رفع أسعار متتالية خلال العام الحالى بمتوسط 20 إلى %25 على كل المنتجات التى تطرحها، مقارنة بزيادة أقرتها خلال العام الماضى 2021 بلغت %12 فقط .

يُشار إلى أن مجموعة شركات إيديتا تمتلك نحو %76 من شركة إيديتا للصناعات الغذائية – المغرب، بينما تبلغ حصة مجموعة «ديسلوج» نحو %20، وتمكنت من زيادة ربحيتها فى 2021 لتسجل 529 مليون جنيه، مقارنة مع 348 مليون جنيه العام المقارن.