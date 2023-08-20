«إيديتا» تحول نشاط «فانسى فودز» إلى تصنيع المنتجات المجمدة

قالت منة الله شمس الدين، مسئول علاقات مستثمرى «إيديتا للصناعات الغذائية» إن الشركة غيرت اسم «فانسى فودز للصناعات الغذائية» التى استحوذت عليها فى يونيو الماضى إلى «إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة».

وكشفت “شمس الدين” – فى تصريحات لـ “المال”- أن الإدارة غيرت نشاط «فانسى فودز للصناعات الغذائية» لتصبح متخصصة فى المنتجات المجمدة فقط.

وتابعت إن «إيديتا للصناعات الغذائية» تتبنى خطة توسعية لتطوير خطوط إنتاجها خلال الفترة الحالية ضمن استثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه.

وكانت “شمس الدين” أفصحت -فى تصريحات سابقة لـ “المال”- عن استهداف الكيان ضخ استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام الجارى تتضمن 800 مليون لدعم رأس المال العامل و 400 مليون لزيادة رأس مال «فانسى فودز».

يُذكرأن «إيديتا للصناعات الغذائية» نفذت صفقة استحواذ على %100 من «فانسى فودز» فى يونيو الماضى بقيمة إجمالية 380 مليون جنيه منها 99 مليونا لكامل الأسهم والقيمة المتبقية مثلت مبلغ تسوية مديونيات الأخيرة الخاصة بالبنوك وحساب جار للمساهمين.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة، لفتت “شمس الدين” إلى أن «إيديتا للصناعات الغذائية» عملت خلال الستة أشهر الأولى على تنفيذ مجموعة من الإستراتيجيات لرفع صافى أرباحها بنسبة %116 بقيمة 809.8 مليون جنيه من خلال إطلاق منتجات جديدة وإدخال تحسينات على الموجودة حاليًا واستحداث فئات سعرية، بالإضافة إلى رفع سعر البيع بنسبة %36.8 على أساس سنوي.

وأوضحت أن المنتجات الجديدة التى أطلقتها الشركة شملت «مولتو ماجنوم ميكس» فى حجمين بثلاث نكهات، و «مولتو XXL Plus» بالإضافة إلى «أونيرو لافا» بقطاع البسكويت.

وتابعت إن المنتجات التى استحدثت لها فئة سعرية جديدة تضمنت «هوهوز ميكس» بالإضافة إلى آخر فى قطاع المقرمشات، موضحة أن الشركة حافظت على مستويات ربحية «الويفر» عبر تقليص حجم المنتجات بدلًا من تطبيق أى زيادات مباشرة على أسعارها.

وسجلت «إيديتا للصناعات الغذائية» صعودًا فى أرباحها خلال النصف الأول من 2023 بنسبة %116 إلى 809.8 مليون جنيه مقارنة مع 374.9 مليون فى الفترة المماثلة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الأشهرالستة الأولى من 2023 بنسبة %80.6 إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة مع 3.1 مليار فى الفترة ذاتها من 2022.

وتمتلك «إيديتا للصناعات الغذائية» نحو 6 شركات تابعة تشمل «إيديتا للتجارة والتوزيع» و «إيديتا لصناعات الحلويات» و«إيديتا بارتيسبيشان ليميتد» و «إيديتا للصناعات الغذائية» و«إيدتا القابضة» بالإضافة إلى «فانسى فودز للصناعات الغذائية».