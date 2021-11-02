«إيديتا» تحقق 3.7 مليار جنيه إيرادات في 9 أشهر وتدرس التوسع بدول المنطقة

الكميات المباعة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري تجاوزت مستويات ما قبل جائحة كورونا

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن النتائج المالية والتشغيلية للفترة المنتهية في 30سبتمبر من العام الجاري، فقد بلغت الإيرادات 1.394 مليون جنيه،بمعدل نمو سنوي 31.7٪؜، مقابل 1.059مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة منذ قليل إنه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بلغت إيرادات الشركة 3.711.8 مليون جنيه ، بارتفاع سنوي نسبته 33%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت معدل صافي الربح ارتفع بنسبة سنوية 4.6% الي 112.4مليون جنيه الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 107.5مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعكس النتائج القوية التي حققتها الشركة الربع الثالث من العام الجاري مردود ارتفاع الكميات المباعة وزيادة أسعار البيع، في ضوء مواصلة تنفيذ إستراتيچية الشركة لتنويع باقة منتجاتها الابتكارية.

ونجحت الشركة في تحقيق أرباح خلال هذه الفترة رغم الضغوط التضخمية التي أدت الي ارتفاع أسعار السلع العالمية الي أعلي مستوياتها علي مدار سنوات.

وأشارت الشركة إلى انعكاس هذا النمو القوي علي صافي الربح الذي بلغ 276.2 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وهو ارتفاع سنوي نسبته 57.8%.

جدير بالذكر أن الكميات المباعة خلال أول 9أشهر من العام الجاري تجاوزت مستويات ما قبل جائحة كورونا ، ويرجع ذلك الي تحسن الأوضاع السوقية، بالإضافة الي قدرة الشركة علي تنويع باقة المنتجات، وتطبيق استراتيچية استثمارية ابتكارية.

وهو الذي أثمر عن تلبية الطلب علي منتجات الشركة وتنمية حجم الكميات المباعة، فضلا عن تعزيز الحصة السوقية للشركة.

وتعكس النتائج القوية للشركة ارتفاع الكميات المباعة في قطاعات الكيك والويڤر والمقرمشات، والتي ارتفعت بنسبة 31.2٪؜، و45%،و20%علي التوالي.

وعلي الصعيد الإقليمي انتهت الشركة من تركيب أول خط إنتاج لمصنعها الجديد في دولة المغرب، وهو أول استثمار جديد للشركة خارج مصر.

وبدأ تشغيل خط الانتاج الأول في المغرب لانتاج كيك” الهوهوز”، وهو أحد أبرز العلامات التجارية الرائجة لشركة إيديتا، بطاقة إنتاجية تصل الي 2.7 الف طن سنويا.

ويبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها حتي الآن في خط انتاج المغرب 200مليون جنيه شاملة الانشاءات وخط الانتاج.

ويمثل انتاج المصنع الجديد علامة فارقة في استراتيچية التوسعات الاقليمية التي تتبناها ايديتا بما يعزز مكانتها في السوق العربي الواعد، فضلا عن التمهيد للتوسع بأعمال الشركة في أسواق أخري بالمنطقة.