«إيديتا» تحصل على 30 مليون جنيه من المساندة التصديرية المتأخرة

حصلت شركة إيديتا للصناعات الغذائية خلال العام الحالي، على 30 مليون جنيه من مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وقالت منة شمس الدين، رئيس علاقات المستثمرين، وتطوير الأعمال في إيديتا، إن الشركة حصلت على المبلغ على دفعتين كل واحدة منهم بنحو 15 مليون جنيه، وأنه تم إدراجه بميزانية الربع الثالث للشركة.

وفقا لاتفاق ثلاثي مع وزارتي المالية والصناعة

وأوضحت أنه تم الحصول على هذه المبالغ في إطار اتفاق ثلاثي تم توقيعه بين وزارة المالية، و وزارة التجارة والصناعة، وإيديتا لسداد المستحقات المتأخرة للشركة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأوضحت أن المستحقات المتأخرة للشركة لدى تنمية الصادرات تم جدولة سدادها خلال 5 سنوات من 2020 إلى 2025 في إطار الاتفاق الموقع.

ووقعت إيديتا في إبريل الماضي اتفاق تسوية مع وزارتي التجارة والصناعة والمالية بخصوص سداد متأخرات الشركة من مبالغ دعم الصادرات المستحقة عن الفترة ما قبل 30 يونيو 2019، في ضوء المبادرة الإضافية لسداد مستحقات المصدرين، في صندوق دعم الصادرات، والذين يقومون بتوسعات استثمارية على فترة 5 سنوات، وفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة عن أول 9 أشهر من العام الحالي.

وكان وزير المالية دكتور محمد معيط قال في بيان صدر سبتمبر الماضي إن الوزارة وقعت اتفاقيات مع 153 شركة مصدرة خلال فترة 9 أشهر، من بداية ديسمبر 2019 حتى مطلع سبتمبر 2020، بإجمالي مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات قيمتها 12 مليار جنيه، يتم سدادها على 5 دفعات متساوية.

وخصصت الحكومة المصرية 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي 2020- 2021، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية شهرية لصندوق تنمية الصادرات لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، وذلك في إطار احتلال هذا الملف أولوية لدى الحكومة.

يشار إلى أن شركة إيديتا شهدت تراجعا طفيفا في خلال فترة أول 9 أشهر من العام الجاري لتسجل نحو 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه الفترة المناظرة، بينما شهد صافي الربح تراجعا ملحوظا إلى 214 مليون جنيه، مقابل 285 مليون جنيه الفترة المماثلة .

وقالت الشركة في بيان مؤشراتها المالية عن الفترة المذكورة أنها ستواصل تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى، التي تهدف إلى تنمية الإيرادات عبر التوسع بأعمالها في قطاعات جديدة.