إيديتا تحصل على قرض بقيمة 90 مليون جنيه من بنك الكويت الوطني

إيديتا تفصح عن حصولها على قرض جديد فى إطار البنك المركزى المصرى

أفصحت شركة إيديتا للصناعات الغذائية اليوم الأحد عن توقيع عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 90 مليون جنيه مع بنك الكويت الوطنى- مصر.

وقالت إيديتا فى بيان للبورصة المصرية إن هذا القرض مدته سبع سنوات وسيتم استخدامه فى تمويل النفقات الرأسمالية للشركة فى مصر.

ونوهت الشركة إلى أن هذا القرض يندرج فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم الشركات بأسعار مخفضة للفائدة.

وتعمل إيديتا فى إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم أكثر من عشر علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

واتجهت الشركة للتوسع فى السوق المحلية وبعض الأسواق المجاورة مثل المغرب خلال الفترة الماضية، وحصلت على قروض متنوعة محلية ودولية لنفس الغرض.

إيديتا حصلت على قروض بقيمة 356 مليون جنيه للتوسع المحلي

فى هذا السياق وقّعت الشركة، فى 20 سبتمبر الماضى، اتفاق قرض جديد متوسط الأجل بقيمة 105 ملايين جنيه مع البنك العربى الأفريقى الدولى.

وقالت الشركة ، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذا القرض يندرج ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعات.

وتبلغ مدة القرض سبع سنوات، كما تصل نسبة الفائدة عليه إلى 8%، ويستخدم فى تمويل شراء وتركيب خط إنتاج جديد، وفقًا للشركة.

كما وقّعت، فى أبريل الماضى، عقد قرضين بقيمة 251 مليون جنيه مع كل من بنك الكويت الوطنى، وبنك كريدى أجريكول.

وقالت الشركة ، فى إفصاح للبورصة مؤرخ بـ 2 أبريل، إن القرض الأول متوسط الأجل، وتم توقيعه مع بنك الكويت الوطنى- مصر بقيمة 96 مليون جنيه بأجَل سبع سنوات.

أما القرض الثانى فوقّعته شركة “ديجما” للتجارة التابعة مع بنك كريدى أجريكول مصر بقيمة 155 مليون جنيه بأجَل خمس سنوات.

ويهدف القرض الأول إلى تمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بمجموعة إيديتا فى مصر.

بينما قرض شركة ديجما بغرض تمويل التوسعات الخاصة بشبكة التوزيع على مستوى الجمهورية، وفقًا للإفصاح.

شركة تابعة في المغرب حصلت على قرض بـ 80 مليون درهم

ايديتا

فى السياق نفسه، حصلت “إيديتا” فى يونيو الماضى، على قرض فى المغرب بقيمة 80 مليون درهم مغربى لشراء مستلزمات إنتاج مصنع جديد.

وقالت الشركة، فى 29 يونيو الماضى، إن هذا القرض حصلت عليه شركة “فود موروكو” من البنك العربى بالمغرب بفترة سدات سبع سنوات.

ومن المقرر استخدام هذا القرض فى شراء مستلزمات إنتاج مصنع جديد يجرى إنشاؤه فى المغرب منذ عام تقريبًا، ويتوقع تشغيله خلال العام الحالي.

وأبرمت شركة ايديتا فود موروكو”، فى أكتوبر 2019 ، اتفاقية دعم مالى مع الحكومة المغربية تحصل بموجبها على 15 مليون درهم مغربى.

وقالت الشركة فى إفصاح، للبورصة 20 أكتوبر2019، إن هذا المشروع يأتي فى إطار الشراكة مع شركة “ديسلوج فوود إي إيه” للتوسع فى الأسواق الإقليمية.

ووقّعت إيديتا موروكو عقد إيجار طويل الأجل لقطعة أرض بمساحة 13 ألف متر مربع فى المغرب، وكان من المقرر بدء تشغيل المصنع خلال عام 2020.

وحصلت إيديتا، فى يونيو 2019، على قرض متوسط الأجل من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار، قابل للزيادة لتمويل خطة التوسع فى مصر والمغرب ودول أخرى.

وقالت الشركة، في إفصاح سابق للبورصة، إن عقد القرض مُدّته سبع سنوات، ويتيح للشركة الحصول على 20 مليون دولار كشريحة أولى، قابلة للزيادة بقيمة 10 ملايين دولار أخرى.

إضافة خط إنتاج جديد بمصنع أكتوبر بتكلفة 106 ملايين جنيه

منتجات شركة إيديتا للصناعات الغذائية

وأفصحت إيديتا فى 7 فبراير الماضى عن إضافة خط إنتاج جديد بقطاع الويفر بتكلفة استثمارية قدرها 106 ملايين جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 6400 طن سنويا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا الخط سيضاعف من قدرتها على إنتاج الويفر(أحد أنواع البسكويت) ويعزز مكانتها فى الأسواق مقارنة مع عام 2020.

ويعد هذا الخط أحدث إضافة بمصنع “E08 إيديتا” بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر تشغيله فى إنتاج الويفر المغطى (فريسكا بلوك).

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة إيديتا تراجع صافى أرباحها إلى 347.7 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بصافى أرباح قدرها 410.2 جنيه خلال عام 2019.

وبلغت مبيعات إيديتا خلال 2020 حوالى 4.02 مليار جنيه، وهو نفس مستوى مبيعات العام المالى السابق 2019،وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة فى 25 فبراير الماضى.

وارتفعت تكلفة المبيعات بشكل طفيف إلى 2.6 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه خلال عام 2019.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.42 جنيه حتى ديسمبر الماضى، مقارنة مع نحو 0.5 جنيه خلال العام المالى السابق 2019.