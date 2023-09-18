«إيديتا» تحصل على قرضين بقيمة 390 مليون جنيه لتمويل الاستحواذ على «فانسي فوود»

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن توقيع اتفاقيتين للحصول على قرضين متوسطي الأجل لمدة 7 سنوات.

وأشارت إيديتا للصناعات الغذائية في بيان لإدارة البورصة إلى أن القيمة الإجمالية للقرضين 390 مليون جنيه.

وأوضحت “إيديتا” أن القرض الأول بقيمة 190 مليون جنيه، وسيتم توظيفه في تمويل 50%، من عملية الاستحواذ على فانسي فوود.

واستكملت الشركة أن قيمة القرض الثاني 200 مليون جنيه، ومن المقرر توظيفه في تمويل إعادة الاستثمارات اللازمة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة ” فانسي فوود”.

يذكر أن نتائج أعمال إيديتا للصناعات الغذائية خلال للنصف الأول من 2023، أظهرت نمو إيرادات الشركة بنحو 80%، لتسجل 5.63 مليار جنيه، مقابل 3.13 مليار جنيه في النصف الأول من 2022.

وقفزت صافي أرباح الشركة بنحو 116%، خلال النصف الأول من 2023، إلى 809.79 مليون جنيه، مقابل 374.91 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.