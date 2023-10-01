«إيديتا» تحصل على تمويل دولاري طويل الأجل من «IFC»

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن توقيع عقد تمويل طويل الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وبموجب العقد تتيح مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشركة إيديتا للصناعات الحصول علي تمويل دولاري بقيمة إجمالية 45 مليون دولار امريكي، لمدة 8 سنوات.

وذلك بغرص تمويل النفقات الرأسمالية في جمهورية مصر العربية ومملكة المغرب، وتمويل خطط الشركة التوسعية وسداد كامل القرض الممنوح سابقا من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في حدود 10 ملايين دولار.

يذكر أن شركة إيديتا للصناعات الغذائية، سجلت خلال النصف الأول من العام نموا في الإيرادات بنسبة 80%، لتصل إلى 5.63 مليار جنيه، مقابل 3.13 مليار جنيه في النصف الأول من 2022.

وقفزت صافي أرباح أيديتا للصناعات الغذائية بنحو 116%، خلال النصف الأول من 2023، إلى 809.79 مليون جنيه، مقابل 374.91 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.