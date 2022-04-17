إيديتا تحدد مواعيد صرف أرباح المساهمين بقيمة 0.277 جنيه للسهم

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.277 جنيه للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 27 أبريل الجارى.

وقالت إيديتا فى إفصاح مختصر مرسل للبورصة المصرية الأحد إن الحق فى الكوبون النقدى رقم (18) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 20 أبريل.

واقترح مجلس الإدارة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه ،ثم وافقت الجمعية العامة العادية على المقترح فى اجتماع 12 أبريل.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 144.6 مليون جنيه موزعا على 723 مليون سهم بقيمة إسمية 0.20 جنيه للسهم .

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها بشكل قياسي إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021 مقارنة بمبيعات بلغت 4 مليارات جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 30.7% تقريبا.

وكشفت مؤشرات مالية للشركة معلنة في 3 مارس الجارى،ارتفاع مجمل الربح إلى 1.66 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بمجمل ربح قدره 1.3 مليار جنيه خلال العام السابق.

بينما كشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة في وقت لاحق ارتفاع صافي الربح 528.8 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بصافي أرباح 347 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

إيديتا : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.73 جنيه حتى ديسمبر

هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.73 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.48 جنيه خلال العام السابق 2020.

وفسرت الشركة ارتفاع الأرباخ بقدرتها على مواصلة تنفيذ استراتيجية تحسين أسعار البيع إضافة إلى نمو الكميات المباعة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأخير (سبتمبر -ديسمبر ) إلى 1.5 مليار جنيه مقارنة بمبيعات بلغت 1.22 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 3.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 2.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت أرباح الشركة 321 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بصافى أرباح 214.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة 3 نوفمبر الماضي.

وكشفت نتائج أعمال نصفية سابقة، ارتفاع مبيعاتها إلى 2.3 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية يونيو الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيلها مبيعات بقيمة 4.02 مليار جنيه، خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، وهو نفس مستوى مبيعات العام المالى السابق 2019.

إضافة خط إنتاج جديد بمصنع أكتوبر العام الماضي بتكلفة 106 ملايين جنيه

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وأفصحت الشركة في 7 فبراير الماضي عن إضافة خط إنتاج جديد بقطاع الويفر بتكلفة استثمارية قدرها 106 ملايين جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 6400 طن سنويا.

وقالت إيديتا في إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا الخط سيضاعف من قدرتها على إنتاج الويفر (أحد أنواع البسكويت) ويعزز مكانتها فى الأسواق مقارنة مع عام 2020.

ويعد هذا الخط أحدث إضافة بمصنع “E08 إيديتا” بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر تشغيله فى إنتاج الويفر المغطى (فريسكا بلوك).

وتعمل إيديتا في إنتاج الأغذية الخفيفة، وتقدم أكثر من 10 علامات تجارية، من بينها (مولتو، وتودو، وبيك رولز، وفريسكا وهوهوز).

وأعلنت الشركة فى 23 مارس الماضى زيادة أسعار منتجاتها بقيمة تتراوح من 1 إلى 2 جنيه حسب سعر المنتج الأصلى،وقالت فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الزيادات تشمل كل منتجات قطاع المخبوزات وبعض منتجات قطاع الويفر.

واتجهت “إيديتا” للتوسع في السوق المحلية وبعض الأسواق المجاورة مثل المغرب خلال الفترة الماضية، وحصلت على قروض متنوعة محلية ودولية لنفس الغرض.

إيديتا بدأت الإنتاج بمصنع المغرب منذ ديسمبر باستثمارات 200 مليون جنيه

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وأعلنت إيديتا فى 5 ديسمبر الماضى عن بدء عمليات الإنتاج بمصنعها الجديد فى دولة المغرب العربية الشقيقة باستثمارات بلغت 200 مليون جنيه حتى تاريخه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذا المصنع يعد أول استثمار خارجى لها خارج السوق المحلية المصرية.

ويقع المصنع الجديد بالقرب من مدينة الدار البيضاء فى المغرب، ويتكون من 3 خطوط إنتاج ، يعمل أحدها الآن فى قطاع الكيك بإجمالى طاقة مخططة تصل إلى 2.7 ألف طن سنويا.

وبدأ المصنع فى إنتاج أشهر العلامات التجارية للمجموعة المصرية ” هوهوز “ باعتباره منتجا مختلفا فى سوق الكيك المغربى الذى تتوافر فيه المنتجات المشابهة فى صورة طبقات غير مغطاة.

ونجحت الشركة الجديدة فى ترويج المنتج لدى 7 آلاف متجر فى السوق المغربية فى أول أسبوعين من إنتاجه وترويجه، وفقا للإفصاح.

وتستحوذ الشركة المصرية على 76% من أسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية- المغرب (المالكة للمصنع)، بينما تستحوذ مجموعة “ديسلوج” الرائدة خدمات بيع وتوزيع السلع الاستهلاكية بالسوق المغربية على 20%.

وتقول إيديتا إن هذا المصنع سيعد علامة فارقة فى استراتيجيات التوسعات الإقليمية التى تتبانها الشركة خلال السنوات القادمة.