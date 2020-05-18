بورصة وشركات

«إيديتا» تتبرع بـ2 مليون جنيه لصالح مؤسسة تحيا مصر

عبر مؤسسة "إيديتا للتنمية الإجماعية" والقيمة ستكون تشكيلة من منتجاتها بما يمثل مليوني جنيه
أسماء السيد 10:58 ص, الأثنين, 18 مايو 20 10:58 ص, الأثنين, 18 مايو 20

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أعلنت مؤسسة “إيديتا للتنمية الاجتماعية” عن تبرعها بتشكيلة من منتجات شركة «إيديتا» بقيمة 2 مليون جنيه، لصالح قافلة تحيا مصر للمساعدات الإنتاجية والتى تستهدف توزيع 300 ألف كرتونة مواد غذائية على 300 قرية في 16 محافظة من اجل دعم ااسر الأولى بالرعاية .

وأضافت في بيان صحفي صادر اليوم حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن تلك اقافلة هي الأكبر من نوعها وتهدف إلي دعم الأسر الأكثر تضررًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا .

ويأتي التبرع من مؤسسة “إيديتا” للتنمية الإجتماعية لصالح قافلة تحيا مصر فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها الشركة وتشكل أبرز أهدافها دعم وتعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والاستدامة فى مصر .

وقد نشأت المؤسسة في مارس 2020 بهدف دمج وتعزيز التنمية الاجتماعية التى تتبانها إيديتا تحت مظلة واحدة، وقد قامت ايديتا بتخصيص 5 ملايين جنيه كمبلغ مبدئي لدعم أنشطة المؤسسة .

وقالت “إيديتا” فى بيانها غنها تواصل رصد ومتابعة التطورات المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا وتداعياته على المشهد الاقتصادى والمجتمع حيث بادرت الشركة منذ اللحظات الاولى لظهور الفيروس باتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس والتى شملت الاجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة وتعزيز ممارسات التباعد الاجتماعي من أجل الحفاظ على صحة وسلامة فريق العمل الذي يضم 6000 موظف تقريبًا، إضافة إلى دعم المجتمعات المحلية عبر اطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى مساعدة الأسر الاكثر احتياجًا .

وأضافت “إيديتا” إن تبرعها لصالح مؤسسة تحيا مصر يُعد ثانى مبادرات المؤسسة لاحتواء تداعيات كورونا حيت قامت بالتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي لصالح مؤسسة مصر الخير بهدف دعم حملة “التنفس” .

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بقلم أسماء السيد

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