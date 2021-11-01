بورصة وشركات

«إيديتا» تبدأ تشغيل مصنعها فى المغرب خلال أيام

باستثمارات 200 مليون جنيه
مصطفى طلعت 9:21 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21 9:21 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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كشفت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين بشركة «إيديتا» للصناعات الغذائية، عن الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بمصنعها فى المغرب، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج خلال أيام.

شمس الدين: البداية بإنتاج «الهوهوز» بطاقة 2.7 ألف طن سنويًا.. وإضافة 3 خطوط لاحقًا

وأكدت منة شمس الدين فى تصريحات لـ«المال» أن عملية التشغيل تشمل خط إنتاج واحدًا، جرى تركيبه لكيك «هوهوز»، بطاقة 2.7 ألف طن فى العام.

وأوضحت أن مصنع «إيديتا» فى المغرب يضم 4 خطوط إنتاج، وأنه سيتم إضافة الثلاثة الأخرى فى مراحل لاحقة.

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وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى المصنع حتى الآن تبلغ 200 مليون جنيه، شاملة الإنشاءات وخط الإنتاج.

وذكرت منة شمس الدين أن السوق المغربية تعد أول استثمار خارجى لـ«ايديتا» وفقًا لاستراتيجتها المعلنة منذ الطرح، لافتة إلى أن حجم إنتاج المغرب من الكيك يبلغ 100 مليون دولار فقط، ما يجعل هناك فرصة للحصول على حصة سوقية جيدة خلال الفترة المقبلة.

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يُشار إلى أن «إيديتا» رفعت مؤخرا أسعار بعض منتجات علامة «مولتو»، بسبب نمو أسعار السلع فى البورصات العالمية.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية لشركة إيديتا ارتفاع مبيعاتها إلى 2.3 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية يونيو الماضى، مقارنة بنحو 1.7 مليار فى الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت قوائم إيديتا المجمعة ارتفاع تكاليف الشركة إلى 1.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.1 مليار خلال النصف المقارن من العام الماضى.

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وأظهرت القوائم ارتفاع صافى الأرباح إلى 196.9 مليون جنيه خلال النصف، مقارنة بحوالى 93.7 مليون بالفترة المقارنة من 2020.

وتُعد «إيديتا» من أكبر شركات الأغذية المقيدة فى البورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %41.8 لصالح مصرف «كوانتم للاستثمار»، ونحو %22 لصندوق «كونجسواى فاند فرونتير»، إلى جانب مساهمات أخرى بحصص أقل من %5 ونسبة للتداول الحر تصل %35.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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