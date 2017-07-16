إيديتا تبدأ العمل بمصنع E08 بإنتاج الويفر

أسماء السيدكشفت منة الله شمس، مدير علاقات المستثمرين بشركة "ايديتا" للصناعات الغذائية، عن بدء العملية الإنتاجية بمصنع الشركة الجديد "E08" بمدينة 6 أكتوبر من خلال تشغيل خط لإنتاج "الويفر".وأضافت في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن المصنع الجديد من المقرر أن يضم 11 خط إنتاج، سيتم إنشاءها على مرحلتين، مش

أسماء السيد

كشفت منة الله شمس، مدير علاقات المستثمرين بشركة “ايديتا” للصناعات الغذائية، عن بدء العملية الإنتاجية بمصنع الشركة الجديد “E08” بمدينة 6 أكتوبر من خلال تشغيل خط لإنتاج “الويفر”.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن المصنع الجديد من المقرر أن يضم 11 خط إنتاج، سيتم إنشاءها على مرحلتين، مشيرة إلى أنه المرحلة الأولى تُقام على مساحة 22 ألف متر، تضم 5 خطوط إنتاج من بينها الخط الخاص بإنتاج “الويفر” الذى بدأ عمله الذى تبلغ طاقته الإنتاجية 3.3 ألف طن سنويًا، وتتم المرحلة الثانية بـ 6 خطوط.

وأوضحت أن المصنع والذي يقع على مساحة 36 ألف متر مربع يُعد المصنع الخامس للشركة.

وكشفت عن اعتزام الشركة إضافة خط جديد لإنتاج “الكيك” بالمصنع بحيث يبدأ النشاط الإنتاجي بداية الشهر المقبل.

وكانت “إيديتا”، قد اشترت خلال شهر مايو 2016، قطعة أرض بمساحة 55.5 ألف متر مربع بالمجمع الصناعى “بولاريس الزامل” بتكلفة 54 مليون جنيه، واستثمرت 160 مليون جنيه فى إنشاءات المرحلة الأولى لمصنعها الجديد “E08” فى المنطقة الصناعية “بولاريس الزامل”، كما تبلغ إجمالي الاستثمارت نصف مليار جنيه.

ويبدأ النشاط الإنتاجي بالخط الجديد بالتزامن مع إطلاق منتج “فريسكا فينجرز” وهو عبارة عن رقائق الويفر الغير مغطى بالشوكولاتة، والذى تم إطلاقه لتلبية الطلب المتنامي على منتجات الويفر في السوق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى نمو مساهمة قطاع الويفر بإجمالي إيرادات الشركة من 5% خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 6% خلال الربع الأول من العام الحالي، كما نجحت الشركة في تنمية حصتها السوقية بسوق الويفر من 7.8% خلال أبريل لعام 2016، إلى 9.2% خلال أبريل 2017.

وتعليقًا على ذلك أعرب هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، عن سروره بتلك الخطوه، وأشار إلى أن المصنع الجديد سيعزز قدرة الشركة على التوسع بباقة المنتجات عبر تقديم وحدات بيعية جديدة من تشكيلة المنتجات الحالية.

وفيما يتعلق برفع أسعار بيع المنتجات أشارت، مدير علاقات المستثمرين، إلى أن الشركة لا تزال تدرس رفع أسعار بيع منتجاتها خلال الفترة الحالية، نتيجة لارتفاع تكلفة النقل عقب رفع أسعار المحروقات الأخير.

وقررت الحكومة المصرية، مؤخرًا رفع أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 42 و55 في المئة، إذ ارتفع سعر لتر بنزين 92 من 3.5 جنيه إلى 5 جنيه، أي بنسبة زيادة 42%، وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأكثر استعمالا إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%.

وارتفعت أرباح إيديتا المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 23.5%، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 40.4 مليون جنيه مقارنة بـ 39 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المنقضي، كما ارتفعت نسبة الإيرادات المحققة 642 مليون جنيه بزيادة بلغت 24% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنقضي.

وتعمل “إيديتا” في مجال الأغذية المعلبة بما في ذلك المخبوزات المغلفة والحلويات والمقرمشات وأيضا بجانب إنتاج وتعبئة المكرونة وزيت الزيتون، وتضم محفظة “إيديتا” عددًا من العلامات المحلية والعالمية الرائدة مثل “مولتو” و”تودو” و”بيك رولز” و”بيك ستيكس” و”فريسكا” و”توينكز” و”هوهوز” و”تايجر تيل”.