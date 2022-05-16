«إيديتا» تؤسس شركتين جديديتن برأسمال مبدئي 20 مليون جنيه إحداهما متناهية الصغر

وافقت شركة إيديتا للصناعات الغذائية على تأسيس شركتين جديدتين برأسمال مبدئى 20 مليون جنيه إحداهما متخصصة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

وقالت إيديتا فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على تأسيس شركة مساهمة مصرية قابضة تباشر نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية برأسمال مصدر 5 ملايين جنيه.

كما وافق المجلس المنعقد 15 مايو الجارى على تأسيس شركة أخرى (مساهمة مصرية ) للعمل بنشاط التمويل متناهى الصغر برأسمال مصدر 15 مليون جنيه كحد أدنى.

وفوض المجلس المهندس هانى برزى فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركتين والتوقيع على جميع المستندات اللازمة أمام الجهات المختصة فى ذلك.

إيديتا تخطط لضخ استثمارات جديدة فى المغرب بقيمة 319 مليون جنيه

إيديتا-للصناعات-الغذائية.jpg

واتجهت “إيديتا” للتوسع في السوق المحلية وبعض الأسواق المجاورة مثل المغرب خلال السنوات الماضية، وحصلت على قروض متنوعة محلية ودولية لنفس الغرض.

وتخطط الشركة خلال الفترة القادمة لضخ استثمارات جديدة فى المغرب بقيمة 170 مليون درهم مغربى – تعادل 319 مليون جنيه- لتنفيذ المرحلة الثانية من توسعات مصنعها هناك.

وقالت منة الله شمس الدين، مديرة علاقات المستثمرين بالشركة فى تصريحات للمال (نشرت 5 أبريل الماضى) إن هذه التوسعات ستقام على مساحة 12 ألف متر، خلال الثلاث سنوات المقبلة بدءًا من 2023.

وأوضحت «شمس الدين» أن «إيديتا» تُخطط لإضافة خط إنتاج جديد بمصنعها التابع بدولة المغرب النصف الثانى من 2022، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية بمصنع المغرب تستوعب 3 خطوط إنتاج.

وتابعت أن المصنع حاليًا يعمل بخط إنتاج واحد، وستتم إضافة آخر خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، موضحة أنه سيتم نقله من مصانع الشركة فى مصر .

إيديتا بدأت الإنتاج بمصنع المغرب منذ ديسمبر باستثمارات 200 مليون جنيه

هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية

وأعلنت إيديتا فى 5 ديسمبر الماضى عن بدء عمليات الإنتاج بمصنعها الجديد فى دولة المغرب العربية الشقيقة باستثمارات بلغت 200 مليون جنيه حتى تاريخه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن هذا المصنع يعد أول استثمار خارجى لها خارج السوق المحلية المصرية.

ويقع المصنع الجديد بالقرب من مدينة الدار البيضاء فى المغرب، ويتكون من 3 خطوط إنتاج، يعمل أحدها الآن فى قطاع الكيك بإجمالى طاقة مخططة تصل إلى 2.7 ألف طن سنويا.

وبدأ المصنع فى إنتاج أشهر العلامات التجارية للمجموعة المصرية ” هوهوز “ باعتباره منتجا مختلفا فى سوق الكيك المغربى الذى تتوافر فيه المنتجات المشابهة فى صورة طبقات غير مغطاة.

ونجحت الشركة الجديدة فى ترويج المنتج لدى 7 آلاف متجر فى السوق المغربية فى أول أسبوعين من إنتاجه وترويجه، وفقا للإفصاح.

وتستحوذ الشركة المصرية على 76% من أسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية- المغرب (المالكة للمصنع)، بينما تستحوذ مجموعة “ديسلوج” الرائدة خدمات بيع وتوزيع السلع الاستهلاكية بالسوق المغربية على 20%.

وتقول إيديتا إن هذا المصنع سيعد علامة فارقة فى استراتيجيات التوسعات الإقليمية التى تتبانها الشركة خلال السنوات القادمة.

ارتفاع مبيعات الشركة لرقم قياسى 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021

إيديتا-للصناعات-الغذائية.jpg

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها بشكل قياسي إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021 مقارنة بمبيعات بلغت 4 مليارات جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 30.7% تقريبا.

وكشفت مؤشرات مالية للشركة معلنة في 3 مارس الجارى،ارتفاع مجمل الربح إلى 1.66 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بمجمل ربح قدره 1.3 مليار جنيه خلال العام السابق.

بينما كشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة في وقت لاحق ارتفاع صافي الربح 528.8 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقارنة بصافي أرباح 347 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.73 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب بلغ 0.48 جنيه خلال العام السابق 2020.

وفسرت الشركة ارتفاع الأرباخ بقدرتها على مواصلة تنفيذ استراتيجية تحسين أسعار البيع إضافة إلى نمو الكميات المباعة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأخير (سبتمبر -ديسمبر ) إلى 1.5 مليار جنيه مقارنة بمبيعات بلغت 1.22 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

واقترح مجلس الإدارة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه ،بدء صرفها اعتبارا من 27 أبريل الماضى.