“إيديتا الغذائية” تسجل 964.1 مليون جنيه إيرادات و64.4 مليون أرباح خلال الربع الأول

قالت أن تراجع الإيرادات يعود إلى حالة التباطؤ التي تشهدها سوق الأغذية الخفيفة المعباة الياً بسبب تداعيات كورونا

تراجعت ايرادات شركة “ايديتا” للصناعات الغذائية بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من 2020 لتسجل 964.1 مليون جنيه، كما حققت صافي ربح بقيمة 64.4 مليون جنيه، خلال الفترة المذكورة.

وقالت الشركة في بيان صحفي وصل “المال”، ان تراجع الإيرادات يعود إلى حالة التباطؤ التي شهدها سوق الأغذية الخفيف المعباة آلياً خلال الفترة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بنهاية الربع الأول.

وأكد بيان الشركة ان الاستراتيجية التي تتبناها لتقديم منتجات جديدة أعلى سعراً وقيمة ساهمت من اثر تراجع الايرادات خلال الربع الأول من العام.

وبلغ إجمالى ربح الشركة 335.5 مليون جنيه خلال الربع الاول 2020 ، وصاحب ذلك استقرار هامش مجمل الربح عند 34.8% خلال نفس الفترة حيث يعكس ذلك استمرار جهود الشركة لتقليل تكلفة المبيعات.

وأشار إلى أن الشركة اتخذت مجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد تماشيا مع الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الفيروس.

وركزت “ايديتا” على تعزيز تدابير الصحة والسلامة وضمان استمرار الأعمال ايمانا ً منها بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والعاملين والشعب المصري اجمع.

كما تعمل مؤسسة ايديتا للتنمية الإجتماعية على تقديم أوجه الدعم لقطاع الرعاية الصحية المصري، في إطار مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الشركة.

وذكر بيان الشركة ان تاثر أعمال ايديتا شأنها شأن الشركات المصرية الأخرى بتداعيات الفيروس ، غير أن الشركة تحظى بالمركز المالي القوي والسيولة النقدية التي تمكنها من تجاوز المرحلة الراهنة.

علماً بأن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية النموالتي تتبناها على المدى البعيد مدعومة بأسس النمو القوية التي تؤهلها لتجاوز الأزمة الحالية.