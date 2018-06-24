إيديتا الغذائية تدرس رفع أسعار منتجاتها بشكل غير مباشر

مصطفى طلعت:تدرس شركة «ايديتا» للصناعات الغذائية، رفع أسعارها بشكل غير مباشر، عن طريق تقليل أحجام المنتجات مع الإبقاء على نفس الأسعار.يأتى ذلك فى إطار خطة الشركة لمواجهة ارتفاع التكاليف الناتجة عن رفع أسعار الطاقة والغاز الطبيعى.وأكدت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين بـ«ا

مصطفى طلعت:

تدرس شركة «ايديتا» للصناعات الغذائية، رفع أسعارها بشكل غير مباشر، عن طريق تقليل أحجام المنتجات مع الإبقاء على نفس الأسعار.

يأتى ذلك فى إطار خطة الشركة لمواجهة ارتفاع التكاليف الناتجة عن رفع أسعار الطاقة والغاز الطبيعى.

وأكدت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين بـ«ايديتا»، أن السياسة العامة للشركة لا تحبذ الاتجاه لزيادة أسعار المنتجات بشكل مباشر من أجل الحفاظ على الحصة السوقية، موضحة أن مجلس الإدارة ما زال يدرس الموقف بشكل عام وكيفية التعامل معه.

وأشارت «شمس الدين»، لـ«المال»، إلى أن سياسة الشركة تعتمد على تقليل التكلفة والمصروفات العمومية لتعويض ارتفاع أسعار الطاقة، موضحة أن شركتها لجأت إلى تثبيت متوسط أسعار البيع خلال الفترة الأخيرة بعد سلسلة من الزيادات المتتالية التى قامت بتمريرها العام الماضى.

وأوضحت أن الكهرباء تستحوذ على نحو %50 من التكلفة الأجمالية للطاقة التى تستخدمها الشركة، مؤكدة أنها تعمل على تلبية احتياجات قاعدة أوسع من المستهلكين وتنمية الحصة السوقية عبر إطلاق منتجات ابتكارية ذات اسعار تنافسية لتحقيق التكافؤ الأمثل بين الشرائح السعرية المتنوعة.

وأشار إلى أن الشركة أصدرت منتج «تودو مينى مافنز بالشوكولاتة والفانيليا مع قطع الشوكولاتة» مطلع العام الجارى بسعر 5 جنيهات للعبوة بالتزامن مع تحديث العلامة التجارية لمنتجات «مولتو» مع إعادة طرح منتجات قطاع الكرواسون فى عبوات جديدة.

وقررت الحكومة، السبت الماضى، رفع أسعار المحروقات بأنواعها، وزاد سعر لتر بنزين 92، بنحو 175 قرشا، ليصبح 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه بدلاً من 3.65 جنيه، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 7 و%22.

وفى سياق متصل، لفتت إلى التركيز على تنمية هامش الربح لمواكبة الضغوط التضخمية والتحديات الناتجة عن زيادة أسعار الصرف، مع تعزيز باقة المنتجات من خلال زيادة التنويع والاتجاه إلى تمرير زيادات الاسعار غير المباشرة.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة، ارتفع حجم المبيعات إلى 630.8 مليون عبوة خلال الربع الأول من العام الجارى بنمو 46.3 % مقابل 431.1 مليون عبوة، وكذلك تسجيل صافى ربح قدره 69.4 مليون جنيه ، مقابل 47.8 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2017، بنمو قدره 45.2 %.

وصعدت تكلفة المبيعات %34.4 لتسجل 606 ملايين جنيه خلال الربع الأول، نظرا لارتفاع تكلفة الخامات بما يعادل %54.8، من إجمالى الإيرادات مقابل %50.9 الفترة المماثلة منة 2017، وتمكنت الشركة من ترشيد مصروفات الأنشطة الصناعية.