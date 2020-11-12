إيديتا: استثمار 298 مليون جنيه منذ بداية 2020

خفضت شركة إيديتا للصناعات الغذائية استثماراتها المخطط لها خلال العام الجارى بنسبة %60 بضغط من تأثيرات جائحة كورونا، لتضخ 298 مليون جنيه فى أول 9 شهور من إجمالى قيمة مستهدفة كانت تقدر بنحو 750 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة مواصلة نمو المبيعات خلال الربع الأخير من العام الجاري، لتعويض التراجعات التى شهدتها خلال النصف الأول.

وأضافت منة الله شمس الدين، مديرة علاقات المستثمرين بالشركة لـ»المال»، أن الاستثمارات التى تم ضخها حتى نهاية الربع الثالث تمثلت فى إضافة خطوط إنتاج جديدة بقطاعى البسكويت والويفر.

وأشارت إلى أن «إيديتا» اخترقت مجال إنتاج البسكويت للمرة الأولى خلال العام الجاري، تحت العلامة التجارية «اونيرو» من خلال إضافة خط إنتاج واحد، كما تضمنت الاستثمارات تطوير مجموعة من الخطوط القائمة، وتمويل توسعات الشركة فى دولة المغرب، وتنمية أسطول شاحنات التوزيع.

وأوضحت أن الشركة تعتزم التوسع بطرح منتجات جديدة خلال الفترة القادمة، خاصة فى قطاع البسكويت.

ولفتت إلى أن أحجام المبيعات كانت قد تعرضت للتراجع بضغط من التداعيات السلبية للفيروس خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة فى الربع الثانى.

وأشارت إلى أن منتجات الشركة قائمة بشكل أساسى على الوجبات السريعة للموظفين أو الطلاب وغيرهم، وأثرت قرارات الإغلاق وتحوط المواطنين فى تحركاتهم على المبيعات.

وقالت مديرة علاقات المستثمرين بـ«إيديتا» إن الشركة تمكنت من تحقيق نسبة نمو واضحة فى حجم المبيعات خلال الربع الثالث من العام بلغت %35 مقارنة بالربع السابق فى الفترة من مارس وحتى يونيو ، تزامنًا مع قرارات الفتح الاقتصادى وتحجيم الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة لطبيعتها.

وتجدر الإشارة إلى أن «إيديتا» كانت قد حصلت خلال الفترة الماضية على مجموعة من القروض، أولها قرض متوسط الأجل بقيمة 105 ملايين جنيه خلال سبتمبر الماضى، فى إطار الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم توظيف القرض فى تمويل وشراء أحد خطوط إنتاج الويفر.

وخلال يونيو الماضى حصلت على قرض بقيمة 80 مليون درهم مغربي، (136.2 مليون جنيه مصرى) بهدف تمويل الأعمال الإنشائية بمصنعها الجديدة بدولة المغرب، والذى من المقرر بدء عمله بالربع الأول من العام المقبل.

كما حصلت فى مارس على قرض متوسط الأجل بقيمة 155 مليون جنيه، بهدف تمويل توسعات شبكة التوزيع، بالإضافة إلى قرض بقيمة 96 مليون جنيه، بهدف تمويل النفقات الرأسمالية خلال الفترة المقبلة.

وشهدت أرباح «إيديتا للصناعات الغذائية « المجمعة عن أول 9 شهور من العام الحالى تراجعًا بنسبة %25 مسجلة 215 مليون جنيه مقارنة مع 285 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضي، كما تراجعت قيمة المبيعات مسجلة 2.7 مليار جنيه، مقارنة مع 2.9 مليار جنيه بالفترة المناظرة.