«إيدوبا» تضخ 500 ألف دولار فى حلول التعليم الإلكترونى بمصر

تستهدف شركة إيدوبا العراقية لحلول التعليم الإلكترونى ضخ استثمارات بقيمة 500 ألف دولار كمرحلة أولى فى مصر خلال 2023، كأول استثمار مباشر لبغداد فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليًا.

قال أزاد حسن، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «إيدوبا» تأسست عام 2019، وتغطى حلولها المدن العراقية، مثل كركوك وبغداد والأنبار والنجف وكربلاء التى تمثل 70 % من حجم السوق، علاوة على وجودها أيضًا فى مدينة أيو الصينية، إضافة إلى أسطنبول واسكيشهير التركيتين اللتين بهما أعداد كبيرة من الجالية العربية.

حسن: مفاوضات مع صناديق رأسمال مخاطر لإغلاق جولة تمويلية بمليون دولار

وأوضح “حسن” فى تصريحات لـ”المال” أن شركته تفاوض حاليًا صناديق رأسمال مخاطر إماراتية وسعودية وأمريكية لإغلاق جولة تمويلية تقدر بمليون دولار، وتعتزم توظيف جزء من الحصيلة فى توسعاتها الخارجية، منها مصر كونها إحدى الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن «إيدوبا» تخطط للاستحواذ على %7 من حجم سوق المنصات التعليمية أونلاين خلال أول عام من دخولها السوق المصرية، منوها بأن الشركة تمتلك منصة إلكترونية تقدم خدمات للطلاب فى جميع المراحل التعليمية، وتتراوح قيمة الاشتراك من 10 إلى 15 دولارًا سنويًا للطالب الواحد.

وأوضح أن الشركة لديها تعاون مع 50 مدرسة، كما تسعى للتحول إلى تطبيق خدمات متكاملة SUPER APP خلال سبتمبر المقبل، يضم خدمة «مشوارك» التى تشمل حجز باصات لنقل الطلاب من المنزل إلى المدرسة، وخدمة الدفع الإلكترونى، إلى جانب خدمات الدروس الخصوصية الافتراضية، وتسجيل الدروس التعليمية.

وتشهد السوق المصرية منافسة قوية بين عدد من منصات التعليم الإلكترونى، مثل المنتور، ونفهم، ونجوى.

وتقدر قيمة الاستثمارات العراقية فى مصر بنحو 490 مليون دولار، ممثلة فى 3329 شركة، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتأتى العراق فى المركز 25 من بين الدول المستثمرة فى مصر، ويتصدر النشاط الصناعى قائمة الشركات بنحو %25، ثم الزراعى %24، والخدمى %22، والسياحى %22.