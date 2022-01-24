عقـــارات

«إيدج» و«أكور» توقعان عقد فندق «سوفيتيل أويا تاورز» في العاصمة الإدارية

أول فندق خمس نجوم علي النهر الاخضر مباشرة
شريف عمر 11:44 م, الأثنين, 24 يناير 22 11:44 م, الأثنين, 24 يناير 22

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وقعت شركة «إيدج القابضة» للتطوير العقاري عقد اتفاق مع شركة «أكور العالمية»، المتخصصة في إدارة الفنادق والسياحة، عقد فندق سوفيتيل أويا تاورز بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية الجديدة؛ اول فندق خمس نجوم علي النهر الاخضر مباشرة.

يذكر أن Sofitel Oia Towers سيكون اول فندق خمس نجوم علي النهر الاخضر مباشرة,  سيتم افتتاح الفندق بالبرج الغربي لمشروع أويا تاورز, علي ان يكون البرج مكون من شقق فندقية تحت ادارة Sofitel.

و قال المهندس حازم الشريف رئيس مجلس ادارة  شركة إيدج القابضة ان جذب أهم العلامات التجارية العالمية هو من اجل تحسين العائد على الاستثمار لكل عملائها الذين قاموا بالشراء في المشروعات المختلفة

وتم الدخول في شراكة مع واحدة من أهم شركات التشغيل حول العالم وهى شركة أكور لإدارة الفنادق والتى تمتلك ادارة اكثر العلامات التجارية رواجا في مجال السياحة والفنادق مثل رافالز ،فيرمونت ،سوفيتيل.

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200 غرفة فندقية

وقامت شركة إيدج باختيار سوفتيل ذو الخمس نجوم ليكون فندقا داخل أويا تاورز في العاصمة الإدارية ليكون اول مشروع يحتوى على فندق عالمى بمواصفات عالمية لاكثر من 200 غرفة فندقية ما بين أجنحة وغرفتين وغرفة على مستوى عالي من الجودة وكذلك ما يقرب من 300 شقة فندقية تخدم وتدار بواسطة شركة اكور العالمية تحت اسم براند سوفتيل.

و من جانبه اوضح  المهندس حازم الشريف رئيس مجلس ادارة شركة إيدج القابضة انه تم اختيار فندق Sofitel Hotel & Resort التابع ل Accor  صاحب الخبرة الكبيرة في مجال الادارة الفندقية علي مستوي العالم  لانه الفندق الافخم و الاعلي ل Accor  والذي لديه 120 فرعا في 49 بلد مختلفة

مؤكدًا أن هذا التعاقد يعكس أيضًا قوة الملاءة المالية للشركة، واهتمامها الأول والأخير بالجودة والاستمرارية.

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تنويع المحفظة الاستثمارية

وتحرص دائما شركة إيدج القابضة على  تنويع المحفظة الاستثمارية لها عن طريق عمل فندق غير قابل للبيع وتنفيذه من أجل تنشيط السياحة في العاصمة الادارية وجذب المزيد من الزائرين حول العالم وتحقيق نوع من الرواج الاقتصادي والسياحى.

مشروع  Oia Towers هو مشروع فندقي تجاري اداري طبي علي مساحة 12.900 الف متر من  22.000 الف متر كاجمالي مساحة المشروع , وهو عبارة عن برجين متصلين وكل برج عبارة عن 24 دور + دور ارضي, بالاضافة الي 5 طوابق تحت الارض.

تصميم مميز

يتم ادارة المنطقة التجارية في المشروع من قبل Tivoli Dome  أكبر شركات ادارة المناطق التجارية في العالم  مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع.

و تصميم المشروع من قبل شركة YBA  للاستشارات الهندسية، لتصميم الأعمال الهندسية لمشروع “أويا تاورز” و التي ساهمت شركة YBA للاستشارات الهندسية فى تنفيذ وإدارة أكثر من 1200 مشروع على مدار 25 عامًا تتراوح بين مشروعات سكنية، وتعليمية وثقافية وفنادق ومنتجعات ترفيهية ومشروعات صناعية ودينية وتجارية فى مصر والشرق الأوسط وأوروبا.

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بالاضافة الي شركة SIAC   للمقاولات لتنفيذ مشروع “أويا تاورز” والتي شاركت فى تنفيذ مشروع “أبراج العلمين الجديدة” بجانب عدد من المشروعات القومية العملاقة منها الحى الحكومى والوزرات والأحياء الجديدة فى العاصمة الادارية وغيرها من المشروعات.

كذلك بذلت الشركة افضل الجهد وذلك في فصل الاحتياجات والانشطة المختلفة داخل التاور لتحقيق افضل تشغيل وادارة لكافة الانشطة التجارية والإدارية والفندقية والسكنية بطريقة احترافية من خلال زيادة مسارات الحركة والمصاعد المختلفة والمداخل المختلفة والمدروسة كأنها شبكة عنقودية تعمل في ان واحد ومتحكم فيها من خلال افضل الانظمة الإلكتروميكانيكية.

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بقلم شريف عمر

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