«إيدج للابتكار» يُنظم ندوة عن «التحول الرقمي» بمشاركة عدد من رؤساء الشركات

يأتي اللقاء ضمن سلسلة الندوات والفعاليات المختلفة التي ينظمها المركز خلال الفترة المقبلة

نظّم مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، ندوة بعنوان “التحول الرقمي ومستقبل التجارة الإلكترونية”، بمشاركة عدد من قادة الشركات المحلية والعالمية في مختلف المجالات، وبحضور ممثلين عن أحد البنوك الرائدة.

وتهدف الفعالية إلى تبادل الخبرات بين قطاعات الأعمال وحشد قادة الأعمال تحت سقف واحد، علمًا بأن الندوة أدارها حازم شريف، رئيس التحرير، الرئيس التنفيذي لجريدة المال.

وتحدث خلال الندوة وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، وشريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة “مصر للابتكار الرقمي”، وإيناس قدري رئيس قطاع الاتصالات والاستدامة ورضا العملاء في بنك ابو ظبي التجاري، إضافة إلى حازم مغازي الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، وأحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للمدفوعات الإلكتروني، وأحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة راية للمباني الذكية.

يأتي اللقاء ضمن سلسلة الندوات والفعاليات المختلفة التي ينظمها المركز خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تطوير قطاعات الأعمال.

وتناول الندوة الأولى للمركز موضوع التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتهدف إلى إتاحة مجال للمناقشة بين القائمين على الأعمال والصناعات المختلفة، والإدلاء بآرائهم، والإفادة بخبراتهم حول عدد من التحولات التي تشهدها المرحلة.

وتشمل الموضوعات الفرعية التي يتطرق لها اللقاء قطاع المدفوعات الإلكترونية، ونمو منصات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وتحقيق الشمول المالي، ودور الصناعات المختلفة في دعم التحول الرقمي، والمشاركة المجتمعية بهذا الصدد، وآثار التحول الرقمي على قطاعات الأعمال عاجلًا وآجلًا.

كما يهدف اللقاء إلى صياغة عدد من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تسريع عملية التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات.

وعلق أحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة راية للمباني الذكية، قائلًا: “يأتي تنظيم الفعاليات والندوات بمركز إيدج للابتكار الكائن بجاليريا 40 في إطار دعمنا لمجتمعات الأعمال وإتاحة الفرصة لتلاقي أصحاب الخبرات المختلفة، وطرح القضايا الحيوية المهمة في مجالات الأعمال بمشاركة نخبة من رؤساء الشركات المحلية والعالمية”.

جدير بالذكر، أن مركز إيدج للابتكار – Edge Innovation Center، الكائن بجاليريا 40 في مدينة الشيخ زايد يمثل مجمع أعمال تجاريا وبيئة عمل داعمة وديناميكية لكبار أصحاب الأعمال، وكذلك الشركات الصغيرة والناشئة.

ويوفر المركز مقرات للعمل مجهزة على أعلى مستوى. ويضم المركز مكاتب، وغرف اجتماعات وتدريب، وقاعة مؤتمرات، ويُدار وفق أحدث التقنيات مما يضمن تحقيق أعلى أداء وإنتاجية.