إيدج القابضة: جذب العلامات التجارية العالمية لتحسين العائد الاستثماري للعملاء

وقعت شركة «إيدج القابضة» للتطوير العقاري عقد اتفاق مع «أكور العالمية»، المتخصصة في إدارة الفنادق والسياحة عقد فندق سوفيتيل اويا تاورز بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعتبر أول فندق خمس نجوم على النهر الأخضر مباشرة، بإطلالة مباشرة على فندق الماسة، محور بن زايد والبرج الأيقوني.

يتم افتتاح الفندق بالبرج الغربي لمشروع أويا تاورز، ويقام الفندق الجديد بالأدوار الأخيرة بمشروع برجي “أويا” التوأمان بطاقة 480 غرفة وشقة فندقية على أن يتم الافتتاح 2026.

أفضل العلامات التجارية

قال حازم الشريف رئيس مجلس ادارة شركة إيدج القابضة إن سوفيتيل من أفضل العلامات التجارية في مجال إنشاء وإداره الفنادق، موضحا أن جذب أهم العلامات التجارية العالمية لمشروعاتهم من أجل تحسين العائد على الاستثمار لكافة العملاء.

وأضاف، نقدم اليوم علاقة شراكة ناجحة مع واحدة من أهم شركات التشغيل حول العالم وهي شركة أكور لإدارة الفنادق والتي تمتلك إدارة أكثر العلامات التجارية رواجا في مجال السياحة والفنادق مثل رافالز ، فيرمونت ، سوفيتيل.

تفاصيل إنشاء الفندق

وقامت شركة إيدج القابضة باختيار افضل براند من عائلتها وهو سوفتيل ذو الخمس نجوم ليكون فندقا داخل أويا تاورز في العاصمة الإدارية ليكون اول مشروع يحتوى على فندق عالمى بمواصفات عالمية لاكثر من 200 غرفة فندقية ما بين اجنحة وغرفتين وغرفة على مستوى عالي من الجودة وكذلك ما يقرب من 300 شقة فندقية تخدم وتدار بواسطة شركة اكور العالمية تحت اسم براند سوفتيل.

واكد أن ذلك يدل على قوة

التوسع الأهم لأكور فى الفترة الأخيرة

من حيث الملاءة المالية لتنفيذ مثل هذا المشروع الصعب والذي يحتاج إلى مزيد من التفاصيل المعقدة والهندسية والتى تخدم العملاء من حيث جودة المنتج النهائى والتنفيذ على أعلى معايير الجودة العالمية تحت اشراف المكتب الفنى لشركة اكور العالمية من خلال التعاقد معهم.

وأكد الشريف انه تم اختيار فندق Sofitel Hotel & Resort التابع لـ Accor صاحب الخبرة الكبيرة في مجال الادارة الفندقية عالمياً نظراً لما تملكه من 120 فرع في 49 بلد مختلفة

مؤكدًا أن هذا التعاقد يعكس أيضًا قوة الملاءة المالية للشركة، واهتمامها الأول والأخير بالجودة والاستمرارية.

شركاء النجاح

وأكد الشريف أن هذا التوقيع يعد تعبيرا عن مدى نجاح الشركة في تحقيق الاشتراطات والمواصفات العالمية داخل المشروع وملائمته لتنفيذ مثل هذا المشروع العملاق بكل تفاصيله

وذلك من خلال مجموعة من أفضل الاستشاريين حول العالم وخصوصا استشاري التصميم الداخلي والذى يحمل نكهة فرنسية داخل اركان المبنى والمحافظة على الطراز الفرنسى بطبيعة مصرية للعلامة التجارية سوفتيل ليكون اوتيل بمواصفات فرنسية مصرية معاصرة تحقق التناغم المعماري المطلوب.

كذلك بذلت الشركة أفضل الجهد وذلك في فصل الاحتياجات والانشطة المختلفة داخل التاور لتحقيق افضل تشغيل وادارة لكافة الانشطة التجارية والإدارية والفندقية والسكنية بطريقة احترافية من خلال زيادة مسارات الحركة والمصاعد المختلفة والمداخل المختلفة والمدروسة كأنها شبكة عنقودية تعمل في ان واحد ومتحكم فيها من خلال افضل الانظمة الإلكتروميكانيكية.

فندق غير قابل للبيع

وتحرص دائما

الاستشاري الهندسي

على تنويع المحفظة الاستثمارية لها عن طريق عمل فندق غير قابل للبيع وتنفيذه من أجل تنشيط السياحة في العاصمة الادارية وجذب المزيد من الزائرين حول العالم وتحقيق نوع من الرواج الاقتصادي والسياحى وخصوصا عملائها حيث ستحقق لهم مزيد من حجم الاشغال والحركة اليومية، كذلك جذب ماركات عالمية تخدم مرتادي الفندق والشقق الفندقية.

وتم تصميم المشروع من قبل شركة YBA للاستشارات الهندسية، لتصميم الأعمال الهندسية لمشروع “أويا تاورز” و التي ساهمت شركة YBA للاستشارات الهندسية فى تنفيذ وإدارة أكثر من 1200 مشروع على مدار 25 عامًا تتراوح بين مشروعات سكنية، وتعليمية وثقافية وفنادق ومنتجعات ترفيهية ومشروعات صناعية ودينية وتجارية فى مصر والشرق الأوسط وأوروبا.

بالإضافة إلى شركة SIAC للمقاولات لتنفيذ مشروع “أويا تاورز” والتي شاركت فى تنفيذ مشروع “أبراج العلمين الجديدة” بجانب عدد من المشروعات القومية العملاقة منها الحى الحكومى والوزرات والأحياء الجديدة فى العاصمة الادارية وغيرها من المشروعات.

وأعرب الشريف عن تقديره لشركة أكور العالميه واعتبرها انها شراكة استراتيجية متجددة تخدم عملاء شركة إيدج القابضة وتخدم منطقة العاصمة الإدارية والتى اعتبرها منارة العالم خلال الاعوام والسنين القادمة.