«إيدج القابضة» تُخطط لتأسيس شركة للتمويل «متناهى الصغر»

تعتزم شركة إيدج القابضة تأسيس ذراع جديدة للتمويل متناهى الصغر، على أن تبدأ نشاطها قبل نهاية العام الحالي، وذلك فى إطار خطة الكيان الأم التوسعية لزيادة حجم أعمالها.

كشف أحمد سليم، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «تدبير للتأجير التمويلى» التابعة لـ«إيدج القابضة»، أن الأخيرة تُخطط للتوسع فى المجال المالى غير المصرفى، عبر تأسيس مزيد من الأذرع بأنشطة متنوعة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «إيدج القابضة» أطلقت نشاط التأجير التمويلى والتخصيم عبر تأسيس شركة «تدبير» فى إبريل من 2022، وبدأت نشاطها فعليًا خلال أكتوبر من العام ذاته.

ولفت إلى أن «إيدج» تعتزم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة نشاط «متناهى الصغر» خلال الـ3 شهور المقبلة، على أن يتم بدء العمل فى الربع الأخير من العام الحالي، موضحًا أنه لم يتم حتى الوقت الراهن تحديد المستهدفات الخاصة بها.

وأشار «سليم» إلى أن رأس المال المستهدف للشركة الجديدة يُقدر بنحو 75 مليون جنيه، وسيتم تدبيره بالكامل من الشركة الأم «إيدج القابضة».

على صعيد آخر، قال «سليم» إنه تم إرجاء مساعى تأسيس كيان للتمويل الاستهلاكى لمدة عام، بضغط تأثير حزمة ظروف.

وفيما يتعلق بشركة «تدبير للتأجير التمويلى»، قال أمير كيرلس، المؤسس وعضو مجلس الإدارة بها، أنها تُخطط لمنح تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه العام الجاري.

وسجل نشاط التأجير التمويلى عقودًا خلال 2022 بحوالى 87.9 مليار جنيه، مقارنة مع 79.8 مليار بعام 2021 السابق، بمعدل ارتفاع %10.2، وفقاً لبيانات الرقابة المالية

أما فيما يتعلق بنشاط التخصيم فقد بلغت الأوراق المخصمة نحو 30.9 مليار جنيه العام الماضى مقارنة بنحو 20.5 مليار جنيه فى 2021 بمعدل نمو سجل %50.7. وتعمل «إيدج القابضة» فى مجال تأسيس الشركات، ويقع تحت مظلتها حاليًا شركة «تدبير» للتأجير التمويلى والتخصيم فقط.