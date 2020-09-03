عقـــارات

«إيدج القابضة» تتعاقد مع «YBA» لتصميم الأعمال الهندسية لمشروع «OIA TOWERS»

يطل المشروع مباشرة على النهر الأخضر ومحور بن زايد
محمود زكي 1:07 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20 1:07 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20

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كشف المهندس حازم شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إيدج القابضة، عن التعاقد مع شركة YBA للاستشارات الهندسية وذلك لتصميم الأعمال الهندسية لمشروع “OIA TOWERS” بإجمالي استثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه.

وأضاف شريف أن مشروع «OIA TOWERS» عبارة عن أبراج مُتعددة الاستخدام تتكون من 30 طابقا، وتضم شققا فندقية بمساحات متنوعة ووحدات إدارية وتجارية، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الفريدة، ويقع المشروع في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويطل المشروع مباشرة على النهر الأخضر ومحور بن زايد و4 طرق رئيسية ويقع بجوار فندق الماسة.

أوضح أن التعاقد مع هذا الكيان القوي يأتي في إطار خطة الشركة لتقديم منتج عقاري متميز يلبي احتياجات عملاء الشركة، خاصة مع خطتها لتقديم منتجات عقارية جديدة جاذبة لعملاء جدد راغبين في السكن أو الاستثمار في وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لتنويع محفظة مشروعاتها العقارية لتتناسب مع متغيرات السوق العقارية وتغير وجهة الطلب وطبيعة المعروض، لافتا إلى أن خطة طروحات الشركة تتناسب مع الأوضاع التى يشهدها السوق وذلك وفقاً لدراسات أعدتها للتوسع وتحقيق معدلات تنفيذ متقدمة فى مشروعاتها القائمة.

وتأسست شركة YBA للاستشارات الهندسية عام 1995 تحت إدارة المهندس ياسر البلتاجي، ونجحت الشركة في تنفيذ وإدارة أكثر من 1200 مشروع على مدار 25 عامًا تتراوح بين مشروعات سكنية، وتعليمية وثقافية وفنادق ومنتجعات ترفيهية ومشروعات صناعية ودينية وتجارية في مصر والشرق الأوسط وأوروبا.

وتضم ابرز مشروعات YBA في مصر 8 أبراج كبرى في مدينة العلمين الجديدة ابرزها المشروع التجاري ALAMEIN COMPLEX، و90 VIEW بالقاهرة الجديدة، و مشروع SODIC COMPOUND.

نفذت YBA عدة مشروعات خارج مصر، منها “URC TOWER” في الكويت، وASSAS HOTEL بالسعودية، وحصلت على 26 جائزة عالمية.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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