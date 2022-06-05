«إيجي ليس» تفاوض «الأهلى الكويتى» لاقتراض 150 مليون جنيه

تفاوض شركة «إيجى ليس» للتأجير التمويلى، المملوكة لبنك التنمية الصناعية، بنك الأهلى الكويتى للحصول على قرض بقيمة تتراوح من 100 إلى 150 مليون جنيه.

وقالت إيمان إسماعيل، الرئيس التنفيذى لـ«إيجى ليس» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن التمويل يهدف إلى تعزيز وجود الشركة فى القطاع المالى غير المصرفى، عبر فتح خطوط ائتمانية لتقوية محفظتها الكلية.

وأضافت أن شركتها تدرس ضخ تمويلات جديدة، سواء مباشرة أو مشتركة، بقيمة 400 مليون جنيه، لتصل بإجمالى عقود التأجيرالتمويلى الموقعة إلى 1.4 مليار، مقابل مليار حاليًا.

وأشارت إلى نجاح «إيجى ليس» فى تحقيق أرباح قبل الضرائب والمخصصات بقيمة 34.5 مليون جنيه خلال 2021 لتسجل صافى الأرباح نحو 10.5 مليون.

وقامت «إيجى ليس» بعملية توريق للمرة الأولى بقيمة 750 مليون جنيه خلال2021 لتصدر على 4 شرائح بآجال مختلفة؛ الأولى تبلغ 75 مليون جنيه بأجل 9 شهور، والثانية 76 مليونا بأجل 13 شهرا، والثالثة بقيمة 424 مليونا لمدة 37 شهرا، والأخيرة بنحو 176 مليونا على مدار 48 شهرا.

يذكر أن «إيجى ليس» للتأجير التمويلى تأسست عام 2009 باسم شركة «الصناعى للاستثمار» وتم الحصول على رخصة التأجير التمويلى فى 2016، برأسمال حينئذ 175 مليون جنيه وتم رفعه حاليا إلى 250 مليونا، ويتوزع هيكل مساهمى الشركة بواقع %99.9 لبنك التنمية الصناعية، والباقى لصندوق العاملين به.