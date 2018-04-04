إيجي جاب العقارية تطرح المرحلة الأولى من جراندا لايف بالشروق

محمود زكيقال شريف بشرا، مدير المبيعات لشركة إيجي جاب للتطوير العقاري، إن الشركة طرحت جراندا لايف، والذي يقع بمدينة الشركة، حيث تبلغ وحدات المشروع حوالي 470 وحدة، وتقوم الشركة بتسويق المرحلة الأولى والبالغ عددها 80 وحدة، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في بيع أكثر من 40% من تلك المرحلة.وأضاف، في

محمود زكي





قال شريف بشرا، مدير المبيعات لشركة إيجي جاب للتطوير العقاري، إن الشركة طرحت جراندا لايف، والذي يقع بمدينة الشركة، حيث تبلغ وحدات المشروع حوالي 470 وحدة، وتقوم الشركة بتسويق المرحلة الأولى والبالغ عددها 80 وحدة، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في بيع أكثر من 40% من تلك المرحلة.

وأضاف، في تصريحاته، لـ”المال”، إلى أن مساحة الوحدات تبدأ من 130 مترًا مربعًا إلى 170 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن مساحة المشروع بالكامل تبلغ حوالي 25 فدانًا، إذ إن الشركة تقوم حاليًّا بإنهاء التراخيص والأوراق المطلوبة، على أن يبدأ التنفيذ خلال العام المقبل.

وأوضح أن بداية تسليم المشروع خلال أربع سنوات، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف بيع المشروع بالكامل خلال عام ونصف العام.

وأشار إلى أن الشركة تقدم منتجًا جديدًا بالمشروع، وهو عبارة عن فيلا صغيرة بمنطقة لاند سكيب، بالإضافة إلى بنتهاوس.

ولفت إلى أن سعر المتر يبلغ 7800 جنيه دون تشطيب و10800 جنيه في حالة التشطيب الكامل، مشيرًا إلى أن الشركة حققت مبيعات مُرضية خلال معرض سيتي سكيب.

وأكد أن الشركة تستهدف التواجد بعدد من المعارض العقارية الخارجية، وبالأخص منطقة الخليج، وتستهدف التواجد في عدد من الدول، من بينهما الكويت والإمارات.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف طرح مشروع جديد بنهاية العام الحالي، في إحدى المدن الجديدة.

ونوه بأن المشروع يعد الثاني للشركة بمدينة الشروق بعد تنفيذ مشروع جراندا 1، على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تتجاوز 500 مليون جنيه.