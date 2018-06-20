«إيجي ترند» مصفيا لاتحاد العاملين بـ«ريجوا»

شريف عمر: عينت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة إيجى ترند للاستشارات المالية لتصفية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا"، وذلك بناء على الطلب المقدم من الاتحاد. واطلعت المال على مذكرة معدة من الرقابة المالية بإسناد أعمال تصفية الاتحاد والذى يسيطر على نحو 10% م

شريف عمر:

عينت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة إيجى ترند للاستشارات المالية لتصفية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية “ريجوا”، وذلك بناء على الطلب المقدم من الاتحاد.

واطلعت المال على مذكرة معدة من الرقابة المالية بإسناد أعمال تصفية الاتحاد والذى يسيطر على نحو 10% من رأسمال ريجوا، مقابل الحصول على 2.5% من إجمالى التصفية، والتى ستنتهى خلال عامين ونصف بداية من فبراير الماضى.

وتعتبر شركة ريجوا إحدى شركات استصلاح الأراضى وحفر الآبار التابعة للدولة، وتأسست عام 1960، ومع مطلع الألفية الحديثة عانت الشركة من تراكم الخسائر، بسبب صعوبة المنافسة مع القطاع الخاص، وانخفاض حجم الأعمال.

واتفق اتحاد العاملين بريجوا مع مسئولى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، على سداد الأخيرة نحو 25.6 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تمثل قيمة المديونية المستحقة للاتحاد، مع الحصول على تعهد من مسئولى الشركة القابضة لأبحاث المياه الجوفية بالحصول على نصف قيمة بيع أي أراض مملوكة للشركة.

ووافقت ريجوا على نقل أسهم اتحاد العاملين المساهمين لصالح الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، فيما عملت المال أن عمال ريجوا أبدو غضبهم لقيادات الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، بسبب عدم الالتزام بسداد المستحقات المتفق عليها مع العمال منذ سنوات، وقد تعهد مسئولو القابضة بالحصول على المستحقات فور نقل الملكية للقابضة.

وبعد ثورة يناير، أصدر كمال الجنزورى، رئيس الوزراء حينها، قرارا وزاريا لتأسيس شركة قابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، تتبع شركات قطاع الأعمال، وتضم تحت لوائها شركات الاستصلاح الستة وهى العربية لاستصلاح الأراضى، والعامة للاستصلاح، ووادى كوم أمبو، ومساهمة البحيرة، والعقارية، وريجوا لاستصلاح الأراضى.