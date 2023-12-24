إيجي بنك يدعم الشركات التكنولوجية الناشئة ورائدات الأعمال

كشفت نيللي محمود مدير التسويق في إيجي بنك عن أن البنك بدأ في وضع خريطة للاستثمار في الشركات التكنولوجية، مشيرة إلى أن البنك بدأ في اتخاذ خطوات فعلية للتوجه نحو دعم الشركات الناشئة وذلك منذ ست سنوات.

وأوضحت أن البنك يعمل بشكل دائم على التواصل مع الشركاء الراغبين في عقد شراكات وتعاون مع الشركات والمؤسسات في السوق المحلية على الصعيدين الحكومي والخاص.

ولفتت إلى أهمية العمل على دمج السيدات ورائدات الاعمال في قطاع الشركات الناشئة، لافتة إلي أن حاضنة الأعمال التي أطلقها البنك لدعم شركات رأس مال المخاطر تمثل السيدات منها المستفيدات نسبة 22% .

وشددت على أهمية العمل على توفير البيانات اللازمة للشركات عن قطاع ريادة الأعمال مما يسهم في تطوير بيئة الشركات الناشئة.