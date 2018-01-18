إيجيكو للمقاولات تنفذ أعمال بقيمة 28 مليون بالمنيا الجديدة

محمود زكيقال المهندس سيد همام، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه جار تنفيذ أعمال المرافق الداخلية لمنطقة 140 فدانا الخاصة بالتوسعات الشمالية للمدينة، حيث تشم أعمال المرافق تنفيذ أعمال مياه وصرف وطرق لتلك المنطقة.وأضاف همام في تصريحاته لـ"المال" أن شركة النصر العامة للمباني "ايجيبكو"

محمود زكي

قال المهندس سيد همام، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه جار تنفيذ أعمال المرافق الداخلية لمنطقة 140 فدانا الخاصة بالتوسعات الشمالية للمدينة، حيث تشم أعمال المرافق تنفيذ أعمال مياه وصرف وطرق لتلك المنطقة.

وأضاف همام في تصريحاته لـ”المال” أن شركة النصر العامة للمباني “ايجيبكو” إحدى شركات قطاع الأعمال العام تقوم بتنفيذ ذلك المشروع وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 28 مليون جنيه.

وأكد نائب رئيس الجهاز أنه من المتوقع أن ينتهي تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من بداية التنفيذ.

وأشار نائب رئيس جهاز تنمية المنيا الجديدة إلى أن شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم” تقوم بتنفيذ أعمال المرافق بالحى الثالث والحي الرابع بالمدينة وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 160 مليون جنيه مشيرًا إلى أن الشركة تقوم أيضًا بتنفيذ أعمال المرافق لمنطقة 1400 فدان وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 160 مليون جنيه أيضًا على ان يتم الإنتهاء من تنفيذ المشروعين خلال العام المالي المقبل.

وأوضح أن شركة باك للهندسة الإلكترونية تقوم بأعمال بتشغيل وصيانة للحي الأول والرابع وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 3 ملايين جنيه.