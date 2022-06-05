«إيجيكس جروب» تعتزم ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه فى العاصمة الإدارية

تعتزم شركة إيجيكس للتنمية العمرانية والصناعية ضخ استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه كدفعة أولي من خلال حزمة مشروعات عقارية بمصر ، وتستهل البداية بأول مشروع لها بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة .



وقال إيهاب أبو الحديد الرئيس التنفيذي للشركة، إن تلك الخطوة تأتي بناء علي رؤية وتوجهات الشركة بتنوع محافظها الاستثمارية في مصر وعلي مستوي العالم.



وأشار أبو الحديد إلى أن ” إيجيكس ” تمتلك خبرة كبري في القطاع والمقاولات ليس في مصر فقط بل وعلي الصعيد العربي والأفريقي ، فهي تمتلك فروعا في دول عديدة وعلي سبيل المثال في عمان والسودان والسعودية وأوغندا والإمارات، فضلا عن كونها وكيلا حصريا لأكثر من 20 شركة صناعية كبري علي مستوي العالم مثل هيونداي وسيمنز وشنايدر إليكترك ، كما ساهمنا في إنشاء وتطوير البنية التحتية بالعديد من المدن الجديدة والمحافظات علي مستوي مصر ، والعديد المشروعات الضحمة كتطوير سكك حديد مصر عام 2013.



وأضاف “أبو الحديد” أن توجه “إيجيكس” للاستثمار بالقطاع العقاري هو أن ذلك القطاع في مصر قطاع مغر وجاذب للاستثمارات، ونعمل علي حدود ذلك القطاع منذ فترة طويلة لأنه جزء من أنشطة “إيجيكس” الصناعية من خلال قيامنا بتصنيع محطات الخرسانة الجاهزة، فضلا عن مشاركتنا في استثمارات عديدة بقطاع المقاولات في محافظات عديدة دخل مصر ولسنا بعيدين عن ذلك القطاع .



وأوضح أبو الحديد أنه من المقرر طرح مشروع ” هيفين ” بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يونيو الجاري ، وهو عبارة عن مول تجاري إداري فندقي أرضي و12 دورا بمنطقة مميزة جدا بمنطقة الداون تاون.



وصرح “أبو الحديد” بأن المشروع يمتلك ميزة تنافسية قوية داخل السوق وهي أن التكلفة الإنشائية له سوف تكون أقل بكثير من أي مشروع آخر نظراً لأن من ضمن نشاطات “إيجيكس” الصناعية هو إنتاج الخرسانة الجاهزة والعديد من المواد الأخرى التي تغذي تلك الصناعة، ونعمل في مشروعات عديدة ومع الكثير من المطورين ، فضلا عن امتلاك الشركة لملاءة مالية قوية وخبرات قادرة علي إدارة رءوس الأموال بحرفية.



وأشار إلي أن “إيجيكس” في مشروعها استعانت بأقوي الاستشاريين ليقدموا أعلي جودة في الخدمات المقدمة بالنسبة للمشروع ، فتم التعاقد مع واحد من أكبر بيوت الخبرة وهو مكتب المهندس ياسر البلتاجي كاستشاري هندسي ومعماري للمشروع، وشركة سيلا للاستشارات التسويقية والبيعية برئاسة أحمد الحداد و شركة” إم أر بي” في مجال الإدارة والتشغيل وفي مجال الإدارة الفندقية جار التفاوض مع الشركة الفرنسية الشهيرة “فاسيل”.