«إيجيس» الفرنسية تدرس المشاركة بتنفيذ «الضبعة النووية»

تدرس شركة إيجيس «Egis» الفرنسية المشاركة فى تنفيذ مشروع الطاقة النووية بالضبعة خلال الفترة المقبلة.

صرح سامح عطا الله، الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر، أنها تتنافس أيضًا على مشاريع تحلية المياه والصرف الصحى والمدن الذكية، مشيرا إلى أنها تعمل حاليًا على مشروع خط صرف «كتشنر» فى مجال إدارة وإعادة تدوير النفايات الصلبة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف عطا الله، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن خدمات الشركة المقدمة لصالح المشروع تشمل التصميم والتخطيط وإدارة البناء، بما فى ذلك تهيئة وحدة التنفيذ الخاصة بالمالك.

جدير بالذكر أن شركة Egis تعمل فى مصر منذ عام 2001، وهى متخصصة بمجال الاستشارات الهندسية، ونفذت العديد من المشروعات الرئيسية فى العديد من القطاعات، منها السكك الحديدية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأنفاق وهيئة السكك الحديدية المصرية، وقطاع مشروعات المياه والطاقة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، ومجال الطيران المدنى بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة مطار القاهرة، والإنشاءات بالتعاون مع مختلف المطورين العقاريين.

ونوه عطا الله بأن الشركة تركز حاليًا فى عملها بالسوق المحلية على التوسع فى مجالات الاستشارات لمشروعات المياه والصرف الصحى والبيئة والطاقة المتجددة، والطيران من حيث تصميم وإدارة المطارات، والتخطيط العمرانى والتنقل الذكي.

وقال إن المجموعة الفرنسية لديها 149 فرعًا منتشرة فى 4 قارات، مضيفًا أنها موجودة فى مصر وبقوة فى مجال السكك الحديدية مما يجعل القطار السريع محور تركيز أساسيًا بالنسبة لها بجانب مشروعات مترو الأنفاق.

ولفت إلى أنه بالنسبة لقطاع الطيران قامت «Egis» بزيارة الوزارات والهيئات الخاصة بالمجال لتقديم خدماتها لعدة مشاريع.

وفى سياق متصل، ألقى عطا الله الضوء على تعاون شركته مع القطاع الخاص، قائلاً إنها تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع Aura & Living Stream 3 لصالح شركة الفطيم، والمشروع عبارة عن مناطق سكنية بالتجمع فى كايرو فستيفال سيتي.

وأضاف أنها تنفذ لصالح شركة «بورتو» -التى أصبحت الآن تحت اسم جديد وهو Arab Developers Holding – مشروعات بالعين السخنة والتجمع الخامس.

وقال إن أبرز الفرص التى تراها شركته فى السوق المحلية حاليًا تتمثل فى مشروع القطار السريع، ومحطات تحلية المياه، ومشروعات الصرف الصحي، بالإضافة إلى التنقل الذكى بالمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة وإدارة وتشغيل المطارات.

ووفقاً للبيانات التى وزعتها السفارة الفرنسية بالقاهرة سابقًا، تعمل شركة «إيجيس» حاليًا بالخط 2 و3 لمترو القاهرة إلى جانب إعداد دراسة جدوى لخطوط ترام الرمل بالإسكندرية وطنطا-المنصورة-دمياط، وأيضا مشروعات إنشائية أخرى مثل Cairo Festival City – Aura & Living Stream 3. وتشير البيانات المنشورة على الموقع الإلكترونى للشركة، إلى أنها تعمل فى 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط، وتستكمل ما يتجاوز 500 مشروع، كما يعمل بها أكثر من 1250 موظفا، وبلغ حجم أعمال المجموعة العالمية نحو 1.16 مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها %9 مقارنة بعام 2020.