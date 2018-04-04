إيجيترانس: 64% نموًا بالإيرادات المجمعة في 2017

منى عبدالباريكشفت المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس"، عن تحقيق الشركة خلال العام الماضي نموًا في إيراداتها المجمعة بنسبة 64%، مقارنة بالعام السابق لتسجل 352 مليون جنيه.وأشارت لهيطة، خلال مؤتمر عقدته الشركة -اليوم الأربعاء- للإعلان عن نتائجها الم

منى عبدالباري

كشفت المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة “إيجيترانس”، عن تحقيق الشركة خلال العام الماضي نموًا في إيراداتها المجمعة بنسبة 64%، مقارنة بالعام السابق لتسجل 352 مليون جنيه.

وأشارت لهيطة، خلال مؤتمر عقدته الشركة -اليوم الأربعاء- للإعلان عن نتائجها المالية لعام 2017، ومستهدفاتها للعام الحالي عن نمو صافي الأرباح عن 2017 بنسبة 32%، لتصل إلى 77.3 مليون جنيه،.

وقالت لهيطة إن الشركة تمكنت من تحقيق هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبته 32.2%، خلال العام الماضي، مقارنة بـ 19.1% في 2016، فيما أرجعت ذلك إلى المشروعات التي كانت تواصل الشركة تنفيذها وتعاقدت عليها العام 2016.

ولفتت لهيطة إلى أن الشركة تستهدف أرباحًا مستقلة قيمتها 33.5 مليون جنيه العام الحالي، وتعتزم إطلاق عدد من المشروعات العام المقبل في قطاعات الطاقة المتجددة، والكهرباء.

