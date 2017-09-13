إيجيترانس: 4 أسباب ضاعفت الإيرادات في النصف الأول

منى عبدالباريأرجعت المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس، نمو إيرادات نشاط الشركة بنسبة 152.4% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 4 عوامل رئيسية، من بينها عوامل تتعلق بأداء الشركة، وأخرى بمؤشرات الاقتصاد الكلي.وأظهرت النتائج المالية المجمعة لايجيتر

منى عبدالباري

أرجعت المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس، نمو إيرادات نشاط الشركة بنسبة 152.4% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 4 عوامل رئيسية، من بينها عوامل تتعلق بأداء الشركة، وأخرى بمؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأظهرت النتائج المالية المجمعة لايجيترانس عن النصف الأول من العام الحالي تحقيقها نموا مضاعفا بإيرادات النشاط بنسبة 152.4% لتسجل إلى 227.2 مليون جنيه، مقارنة بـ 90 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

واقترن ذلك بتحسن ملحوظ في معدل التكاليف إلى الإيرادات ليتراجع إلى 53.5% مقابل 65.2% خلال نفس الفترة من 2016، وساهمت هذه المؤشرات في زيادة هامش مجمل الربح إلى 39.7% خلال النصف الأول من العام مقابل نمو نسبته 19.3% فترة المقارنة في 2016.

وعلى صعيد العوامل المتعقلة بأداء الشركة قالت عبير لهيطة – رئيس مجلس إدارة ايجيترانس إن هناك سببين وهما، المشروعات العملاقة التي تنفذها الشركة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، والتي ساهمت في التأثير بشكل إيجابي على كل الأنشطة التي تمارسها مثل النقل البري والتخزين والخدمات الأخرى لتداول البضائع، وتحسن أداء تابعتها المصرية لأعمال النقل الفني (ايتال).

وتابعت، على صعيد الاقتصاد الكلي هناك عاملان أيضا ساهما في تحسن الإيرادات أولهما تحقيق سوق العملات استقرارا جزئيا خلال الربع الثاني من 2017 خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وتوافر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وهو ما انعكس إيجابا على استقرار سوق الاستيراد والتصدير وحركة التجارة الداخلية على الرغم من ضعف القوة الشرائية بسبب التضخم، والثاني إعلان الحكومة عن أعلنت الحكومة عن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما أدى لإحداث نوع من التوازن في سوق التجارة الداخلى.

وقالت لهيطة: “بشكل عام تمكنت ايجيترانس خلال الشهور الست الأولى من 2017 من تنمية إيراداتها وخفض تكاليفها التشغيلية، وتحقيق صافي أرباح مرتفعة، وهو ما انعكس على حملة الأسهم، ليحقق سهم الشركة أداءا متميزا فاق كل مؤشرات السوق الأساسية”.

وبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب 61.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2017 (أكثر بحوالي 3 مرات مقارنة بصافي الأرباح بعد الضرائب خلال النصف الأول من 2016 والذي وصل إلى 21.2 مليون جنيه) بهامش صافي ربح وصل إلى 27.1% مقارنة بهامش صافي ربح وصل إلى 23.6% خلال نفس الفترة من 2016، على الرغم من تحمل الشركة لضرائب أعلى خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والتي وصلت إلى 23.1 مليون جنيه، مقابل 3.9 مليون جنيه فقط في النصف الأول من العام الماضي.

وحققت (ايتال) التابعة لايجيترانس، صافي ربح بعد الضرائب وصل إلى 19.1 مليون جنيه في النصف الأول من 2017، مقارنة بصافي ربح وصل إلى 6.1 مليون جنيه في النصف الأول من 2016، وبزيادة سنوية هذا العام وصلت لحوالي 3 مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولفتت لهيطة إلى أن “إيجيترانس” ستواصل خلال الفترة المتبقية من 2017 تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها في 2016، من أجل المحافظة على زخم العمليات التشغيلية وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، بهدف زيادة النمو والإسراع بمعدلات الأداء وتحقيق التكامل التشغيلي بين الشركات التابعة للمجموعة وتعظيم الإيرادات والأرباح الجديدة والمتوقعة بشكل مستدام.